¿Cómo se metió? Rescatan a cachorro que quedó atorado en la tubería del drenaje en Monterrey

Un cachorro que quedó atrapado al interior de la tubería de un drenaje fue rescatado por autoridades estatales y municipales de Monterrey, luego de que un reporte ciudadano alertara sobre la situación y movilizara a distintas dependencias para atender el caso.

¿Cómo se metió el cachorro en la tubería?

Tras recibir el aviso, personal de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente acudió al lugar para evaluar la situación.

En el operativo participaron la Nueva División Ambiental, mediante la coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, así como la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, personal de Agua y Drenaje de Monterrey, Protección Civil de Juárez y Bienestar Animal del municipio.

Las autoridades realizaron diversas maniobras para liberar al cachorro, que se encontraba atorado dentro de la infraestructura sanitaria. Gracias al trabajo coordinado entre las dependencias, el animal pudo ser rescatado de manera segura.

Autoridades rescataron a un cachorro que quedó atrapado dentro de una tubería de drenaje en Juárez, tras un reporte ciudadano. 🐶



El operativo se realizó con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, Agua y Drenaje de Monterrey, Protección Civil de Juárez y otras… — INFO7MTY (@info7mty) March 5, 2026

Sobre este hecho, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, destacó la importancia de la participación ciudadana para atender este tipo de situaciones.

“La atención oportuna a los reportes ciudadanos es fundamental para proteger la vida y el bienestar de los seres sintientes. Este rescate demuestra que, cuando las instituciones trabajamos de manera coordinada, podemos actuar con rapidez y eficacia ante situaciones de riesgo”, señaló.

Tras ser liberado, el cachorro quedó bajo resguardo para recibir valoración y la atención correspondiente.

Rescatan a perrita ciega tras caer tres metros de altura dentro de una excavación en Iztapalapa

Otro caso similar se registró en la CDMX, los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban labores de seguridad y vigilancia en la colonia Palmitas y fueron alertados vía frecuencia de radio sobre la solicitud urgente de apoyo para un perrito lesionado.

De inmediato, los elementos se trasladaron a la calle Leonardo da Vinci, donde una vecina les explicó que la lomita había caído accidentalmente en una excavación.

Ante el riesgo evidente del animal, los oficiales activaron los protocolos correspondientes y, con apoyo de la pala mecánica de una excavadora, descendieron hasta el fondo del hoyo.

#BoletínSSC | #RescateAnimal | #BVA | Efectivos policiales de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, tras atender un llamado ciudadano, rescataron a una perrita con problemas visuales, luego de que cayera en un hoyo de aproximadamente tres metros de profundidad, derivado de trabajos de… pic.twitter.com/f7rwW9iFpg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 27, 2026

Tras maniobras cuidadosas para evitar lastimarla, lograron rescatarla. La perrita presentaba dificultades de visión, pero no tenía lesiones visibles de gravedad.

Posteriormente, arribó personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), que la resguardó y trasladó a sus instalaciones en la alcaldía Xochimilco.

Ahí fue bañada para retirarle residuos de aguas negras y valorada por un médico veterinario zootecnista, quien confirmó que tiene aproximadamente 14 años de edad y padece ceguera.