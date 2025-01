Hoy No Circula sabatino: Autos con este engomado no podrán circular el sábado en CDMX y Edomex

¡Ya llegó el fin de semana! Igual y tienes planes para salir este sábado en tu automóvil por la Ciudad de México (CDMX) o en el Estado de México (Edomex), con la familia, amigos o en pareja, pero no olvides que tal vez tu carro tiene descansar por el Hoy No Circula este 11 de enero de 2025.

Toma en cuenta que no cumplir con el programa serás acreedor a una sanción económica, ya que estarías incumpliendo con lo establecido por el Reglamento de Tránsito, pero para que no te sorprenda una multa, aquí te compartimos cuáles serán los automóviles que no podrán circular el sábado.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su Artículo 7, estipula que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las ecozonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

Al incumplir con lo establecido en dicho artículo o emitan humo ostensiblemente ccontaminante,sea cual fuere la entidad federativa en la que fueron matriculados, serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

La UMA hasta este momento es de 108.57 pesos, de manera que la multa que deberás pagar por no respetar el Hoy No Circula va de los 2 mil 171 a los 3 mil 257 pesos. No obstante, a partir del 1 de febrero de 2025 el valor de la UMA será de 113.14 pesos.

¿Qué automóviles descansan el 11 de enero por Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México explica que el Hoy No Circula tiene como objetivo implementar medidas a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes.

El programa Hoy No Circula establece que los vehículos que deberán descansar son aquellos que tengan las siguientes características:



Terminación de placas 0,2,4,6 y 8

Holograma 1

Holograma 2

Los automóviles con holograma 0 y 00 están exentos de las limitaciones. Recuerda que el programa se aplica de las 05:00 a las 22.00 horas.

Autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el sábado

Hoy No Circula Edomex 11 de enero

A diferencia de la Ciudad de México, en donde el Hoy No Circula se implementa en las 16 alcaldías de esta, en el Estado de México solo aplica para 18 municipios, que son: