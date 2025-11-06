¿Te toca camión?: Estos son los autos que descansan por el Hoy No Circula este 6 de noviembre

El programa Hoy No Circula aplicará este jueves 6 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios del Estado de México (Edomex) conurbados. La restricción opera en un horario de 5:00 a 22:00 horas, buscando reducir la contaminación atmosférica en la zona metropolitana.

¿Qué autos no podrán circular este 6 de noviembre?

Vehículos con engomado verde.

Con terminación de placa 1 o 2.

Que tengan holograma de verificación 1 o 2.

La restricción aplica también para vehículos foráneos que no cuenten con los permisos adecuados.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

Están exentos de esta restricción los autos con hologramas 00 o 0, vehículos eléctricos o híbridos, transporte de pasajeros autorizado, unidades con constancias de discapacidad, entre otros vehículos que cumplan con exenciones.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula

A continuación, los 18 municipios del Edomex en los que estará vigente el Hoy No Circula este jueves:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco



Multas o sanciones por no respetar el Hoy No Circula

En la CDMX se pueden aplicar multas importantes y retiro del vehículo al corralón si se infringen las reglas.

En Edomex, actualmente hay un periodo de socialización de las normas, y se indica que las multas formales comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Recomendaciones prácticas para conductores sobre el Hoy No Circula:

