¿Te toca camión?: Estos son los autos que descansan por el Hoy No Circula este 6 de noviembre
Autos con engomado verde, holograma 1-2 y placas terminadas en 1 o 2 no podrán circular de 5 a 22 h este jueves en la CDMX y 18 municipios del Edomex.
El programa Hoy No Circula aplicará este jueves 6 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios del Estado de México (Edomex) conurbados. La restricción opera en un horario de 5:00 a 22:00 horas, buscando reducir la contaminación atmosférica en la zona metropolitana.
¿Qué autos no podrán circular este 6 de noviembre?
- Vehículos con engomado verde.
- Con terminación de placa 1 o 2.
- Que tengan holograma de verificación 1 o 2.
- La restricción aplica también para vehículos foráneos que no cuenten con los permisos adecuados.
¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 2, 2025
Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.
🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.
🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/zUdmUAMfeF
Vehículos exentos del Hoy No Circula
Están exentos de esta restricción los autos con hologramas 00 o 0, vehículos eléctricos o híbridos, transporte de pasajeros autorizado, unidades con constancias de discapacidad, entre otros vehículos que cumplan con exenciones.
Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula
A continuación, los 18 municipios del Edomex en los que estará vigente el Hoy No Circula este jueves:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Multas o sanciones por no respetar el Hoy No Circula
- En la CDMX se pueden aplicar multas importantes y retiro del vehículo al corralón si se infringen las reglas.
- En Edomex, actualmente hay un periodo de socialización de las normas, y se indica que las multas formales comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
Recomendaciones prácticas para conductores sobre el Hoy No Circula:
- Verifica tu placa, engomado y holograma antes de salir para evitar sanciones.
- Si tu vehículo tiene holograma 00 o 0, o es eléctrico/híbrido, podrás circular sin restricción.
- Planifica tus rutas alternativas o usa transporte público si tu auto tiene restricción.
- Consulta información oficial (Comisión Ambiental de la Megalópolis – CAMe, o la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México) para verificar cambios o contingencias ambientales extras.