¿Te toca camión?: Estos son los autos que descansan por el Hoy No Circula este 6 de noviembre

Autos con engomado verde, holograma 1-2 y placas terminadas en 1 o 2 no podrán circular de 5 a 22 h este jueves en la CDMX y 18 municipios del Edomex.

Hoy No Circula 6 de noviembre 2025 en CDMX y Edomex
Hoy No Circula 6 de noviembre 2025 en CDMX y Edomex; placas, engomado, horarios y municipios afectados.|FIA
Escrito por: Oscar Morales
El programa Hoy No Circula aplicará este jueves 6 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios del Estado de México (Edomex) conurbados. La restricción opera en un horario de 5:00 a 22:00 horas, buscando reducir la contaminación atmosférica en la zona metropolitana.

¿Qué autos no podrán circular este 6 de noviembre?

  • Vehículos con engomado verde.
  • Con terminación de placa 1 o 2.
  • Que tengan holograma de verificación 1 o 2.
  • La restricción aplica también para vehículos foráneos que no cuenten con los permisos adecuados.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

Están exentos de esta restricción los autos con hologramas 00 o 0, vehículos eléctricos o híbridos, transporte de pasajeros autorizado, unidades con constancias de discapacidad, entre otros vehículos que cumplan con exenciones.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula

A continuación, los 18 municipios del Edomex en los que estará vigente el Hoy No Circula este jueves:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Multas o sanciones por no respetar el Hoy No Circula

  • En la CDMX se pueden aplicar multas importantes y retiro del vehículo al corralón si se infringen las reglas.
  • En Edomex, actualmente hay un periodo de socialización de las normas, y se indica que las multas formales comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

Recomendaciones prácticas para conductores sobre el Hoy No Circula:

  • Verifica tu placa, engomado y holograma antes de salir para evitar sanciones.
  • Si tu vehículo tiene holograma 00 o 0, o es eléctrico/híbrido, podrás circular sin restricción.
  • Planifica tus rutas alternativas o usa transporte público si tu auto tiene restricción.
  • Consulta información oficial (Comisión Ambiental de la Megalópolis – CAMe, o la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México) para verificar cambios o contingencias ambientales extras.
