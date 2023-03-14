¿Qué autos descansan por Hoy No Circula el martes 14 de marzo de 2023 en CDMX y Edomex?

Revisa bien el calendario del Hoy No Circula, pues las multas ascienden hasta los 2 mil pesos y es motivo de corralón, por lo que continuación te recordamos cuáles son los autos que descansan este martes 14 de marzo, en un horario que va desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas en la CDMX y Edomex.

Impuestas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el calendario del Hoy No Circula indica que este martes 7 de marzo descansan los autos con el holograma 1 y 2, pero que tengan el engomado rosa y con la terminación de placas en 7 u 8. Cualquier auto con estas especificaciones tendrán prohibido circular dentro de las 16 alcaldías de la CDMX y de los 18 conurbados del Edomex.

Por otro lado, te recordamos que este martes los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos que cuenten con el holograma “0" y “00", además de los eléctricos e híbridos.

¿Qué coches no circulan hoy martes 14 de marzo?

Hologramas 1 o 2.

Engomado rosa.

Terminación de placas 7 u 8.

Todos los foráneos con terminación 7 u 8.

Programa Hoy No Circula: Los autos que no circulan el martes en CDMX y Edomex

Para los coches que son foráneos de CDMX y Edomex, te recordamos que estos descansan de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana sin excepeción; mientras que los que tengan terminación de placas 7 y 8 no podrán circular este martes 7 de marzo entre las 5 y las 22 horas, sin importar el color del engomado.

¿Cuánto cuesta la multa por circular en Hoy No Circula?

De acuerdo con lo establecido por las autoridades de tránsito de la Ciudad de México, la multa por no cumplir con el Hoy No Circula es de casi dos mil pesos. En el caso de la zona conurbada del Estado de México, se indica que la sanción económica es de más de mil pesos aproximadamente; además de que la multa involucra que el vehículo sea remitido al corralón.

Cabe mencionar que la multa es la misma aún si se impone el Doble Hoy No Circula en el Valle de México, producto de una Contingencia Ambiental, la cual no está activada para mañana martes 14 de marzo.

¿En qué municipios del Edomex aplican el Hoy No Circula para hoy martes?

Respecto a los municipios del Edomex que están incluidos en el programa Hoy No Circula, este martes 7 de marzo no pueden circular los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, con holograma 1 y 2 en las siguientes demarcaciones:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Las restricciones para los vehículos se establecen con base a los niveles de emisión de contaminantes y antigüedad de los autos en la verificación. Una vez obtenido el holograma, las restricciones se aplican según la terminación de placa y el color del engomado.



Lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario del Hoy No Circula en la CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino para el 11 de marzo de 2023

El fin de semana también está activo el programa, pues te recordamos que existe el Hoy No Circula Sabatino, donde se establece que para el próximo sábado 11 de marzo, los autos que tendrán que descansar son los que tengan holograma 1, con terminación de placa PAR, además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.

El horario del programa Hoy No Circula Sabatino son las mismas que aplican para la semana, es decir, de las 5:00 a las 22:00 horas; mientras que durante el domingo se suspende el programa.

¿Qué autos tienen que hacer la verificación en marzo de 2023 en CDMX?

¡No olvides la verificación de tu coche! Te recordamos que este mes de marzo en la Ciudad de México (CDMX) los autos que tendrán que verificar son los que tengan los siguientes engomados y terminación de placas:

