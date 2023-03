Hoy No Circula el viernes 24 de marzo: Autos que descansan en CDMX y Edomex

Ya es fin de semana y si tienes pensado salir desde este viernes, no olvides consultar el programa Hoy No Circula, pues para este 24 de marzo se mantienen las restricciones en los autos que descansan de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Para este viernes 24 de marzo los autos que no circulan son todos aquellos con engomado azul, y terminación de placa 9 o 0; siempre y cuando porten el holograma 1 o 2 en su vehículo. Estos tendrán prohibido circular en las toda la CDMX, además de los 18 conurbados del Edomex, a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

¿Qué coches no circulan hoy viernes 24 de marzo?

Coches con engomado azul .

. Terminación de placa 9 o 0.

Con holograma 1 o 2.

Autos foráneos con terminación de placa 9 y 0.

Autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el viernes 24 de marzo

¿Cómo funciona el Hoy No Circula para autos foráneos?

Recuerda que los autos foráneos también aplican para el programa Hoy No Circula y tienen restricciones distintas, pues absolutamente todos tienen prohibido circular desde las 5:00 y hasta las 11:00 de la mañana, de lunes a viernes. Adicionalmente, para este viernes 24 de marzo no podrá circular todo el día si la placa del coche foráneo termina en 9 o 0, sin importar el engomado.

¿De cuánto es la multa por Hoy No Circula en CDMX?

Si quieres evitar multas, sigue las restricciones por el programa Hoy No Circula, pues la multa por no cumplir es de casi dos mil pesos. En el caso de la zona conurbada del Estado de México, la sanción monetaria es de más de mil pesos, por lo que se recomienda seguir las indicaciones en todo momento y apegado a los horarios establecidos por la CAMe, además podrías ser remitido al corralón.

¿El programa Hoy No Circula aplica en el Estado de México?

El programa Hoy No Circula también aplica para el Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital. A continuación te enlistamos en cuáles te podrían detener si circulas de manera indebida a lo largo de este viernes 24 de marzo:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario semanal del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Las restricciones para los vehículos se establecen con base a los niveles de emisión de contaminantes y antigüedad de los autos en la verificación. Una vez obtenido el holograma, las restricciones se aplican según la terminación de placa y el color del engomado.

A eso se le añade las limitaciones adicionales de restricciones en periodos de contingencia ambiental que varían según su grado de severidad.



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0

Secretaría del Medio Ambiente El calendario de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino para el 24 de marzo de 2023

¡Los fines también hay No Circula! Prepara bien tu salida este fin de semana, pues te recordamos que este sábado 24 de marzo, los autos que no circulan son todos los que tengan holograma 1 y terminación de placa PAR; además de todos los automóviles de holograma número 2.

Del mismo modo, las multas y el horario del programa Hoy No Circula Sabatino es idéntico que aplican para la semana, por lo que será desde las 5:00 y hasta a las 22:00 horas. El domingo es el único día en que se suspende el programa.