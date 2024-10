¡Atención automovilistas! No olvides que si deseas salir de casa en tu automóvil para ir al trabajo, escuela o cualquier otro destino, debes tener en cuenta que tu vehículo tal vez no puede circular en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) debido al Hoy No Circula del 24 de octubre.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice cuáles son los automóviles que no pueden circular en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios del Edomex, pues si usas tu carro y no podías hacerlo, deberás pagar una multa.

¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula el 24 de octubre?

El Hoy No Circula, explica la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México , busca establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes.

Los automóviles que no podrán circular este jueves 24 de octubre son aquellos que tengan las siguientes especificaciones:



Engomado verde

Placa con terminación 1 o 2

Holograma 1 y 2

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula en 2024?

El Artículo 7 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las eco zonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

Pero en caso de no espetar lo establecido o que los automóviles emitan humo ostensiblemente contaminante sea cual fuere la entidad federativa en la que fueron matriculados, los conductores serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Actualmente la UMA es de 108.57 pesos, de manera que la multa a pagar por no respetar el Hoy No Circula va de los 2 mil 171 a los 3 mil 257 pesos.

Municipios de Edomex donde se aplica el Hoy No Circula 2024

A diferencia de la Ciudad de México, en donde el Hoy No Circula se implementa en sus 16 alcaldías, el programa en el Estado de México, se implementa en los siguientes 18 municipios: