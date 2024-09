¿Piensas usar tu automóvil este jueves? Toma en cuenta que algunos vehículos no circulan en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) de acuerdo con el programa Hoy No Circula , pero en caso de no respetarlo podrás ser multado.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte los detalles sobre cuáles son los automóviles que no pueden circular este jueves 12 de septiembre, como lo establece la norma para los conductores en el Valle de México.

¿Cuánto es la multa por no respetar el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula, explica la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, busca establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes.

La importancia de respetar este programa también es evitar que puedas recibir una multa por no circular el día que tu automóvil no tiene permitido hacerlo.

La multa en ambas entidades equivalen a sanciones que oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esta es, explica el INEGI, la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

La UMA actualmente equivale a 108.57 pesos, por lo que la multa va de los 2 mil 171 a los 3 mil 257 pesos.

¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El Hoy No Circula señala que los vehículos que tengan las siguientes características no podrán circular en CDMX y Edomex este jueves 12 de septiembre.



Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma 1 y 2

Recuerda que el programa Hoy No Circula entra en vigor a partir de las 5:00 de la mañana y termina hasta las 23:00 de la noche.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿En qué municipios de Edomex y alcaldías de CDMX se aplica el Hoy No Circula?

Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula se implementa en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, los cuales son: