Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex este sábado 13 de mayo 2023?

¿Viajas a la Ciudad de México (CDMX) o Estados de México (Edomex)? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra activo este 13 de mayo de 2023; te decimos que terminación de placas descansa por ser el segundo sábado del mes.

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, el programa Hoy No Circula también se encuentra vigente los fines de semana y este segundo sábado del mes no será la excepción, ya que aplicará en las 16 delegaciones de la capital del país, así como en gran parte del Estado de México , tal y como ocurre el resto de la semana.

Recuerda que las multas por evadir el programa Hoy No Circula Sabatino son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón, así que evita multas y toma precauciones antes de salir.

¿Qué autos NO circulan hoy sábado 13 de mayo 2023 en CDMX y Edomex?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que el segundo sábado del mes los vehículos que descansan son los que tengan las siguientes características:

Holograma 1: con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

¡Tómalo en cuenta! Porque este sábado 13 de mayo de 2023 es el segundo sábado del mes, por lo que los autos que descasarán serán los anteriormente mencionados.

¿Qué coches SÍ circulan el segundo sábado del mes?

Por otro lado, los vehículos que SÍ CIRCULAN el segundo sábado del mes en la México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) sin ninguna restricción son todos aquellos que cumplan con las siguientes características:

Hologramas 0 y 00.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿En qué municipios del Edomex se encuentra vigente el programa Hoy No Circula Sabatino?

El programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra activo en las 16 alcaldías de la CDMX, así parte del Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Hay contingencia ambiental este sábado 13 de mayo de 2023?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este sábado 13 de mayo de 2023, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.

¿Y para autos foráneos? Cómo funciona el Programa No Circula en CDMX y Edomex

Para los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Estado de México, el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma distinta, por ejemplo descaran los autos que tengan las siguientes características:



Todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Por otro lado, este programa aplica para los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones, en otros términos los autos de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos del Valle de México.