Esta es la costosa multa que recibirás si violas el Hoy No Circula en 18 municipios de Edomex

El Estado de México, por su cercanía con la Ciudad de México y por contar con más de 100 parques industriales, es una de las regiones que no se salva de la aplicación del Hoy No Circula para reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El programa se implementa desde hace más de una década en el Edomex, pero las restricciones no se encuentran vigentes en todos los municipios. Eso sí, los automovilistas deben tener presente que también se aplica una multa a la que se debe sumar el arrastre del vehículo.

¿En qué municipios aplica el Hoy No Circula en Edomex?

Durante los días hábiles de la semana y el sábado, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, se implementa el Hoy No Circula en algunas regiones de la Zona Metropolitana del Valle de México, en el caso del Estado de México, este funciona únicamente en los siguientes 18 municipios:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México también contempla sanciones al momento de evadir las normas del programa Hoy No Circula. Esta infracción aparece en el artículo 90, fracción XV y en ella se advierte sobre lo siguiente:

“Por conducir un vehículo que no cuente con holograma de verificación vehicular vigente, que sea ostensiblemente contaminante o que circule cuando tenga restricción de carácter ambiental (Hoy No Circula) que no le corresponda.

Una vez que se incurra en esta ilegalidad, los automovilistas deberán pagar una multa de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, la referencia en pesos para cumplir con la sanción. Para 2024, esto corresponde a 2 mil 171 pesos con 40 centavos, sin contar con el arrastre de la unidad al corralón.

¿Qué pasa si no sigo el Hoy No Circula en los otros municipios mexiquenses?

Cada estado puede imponer las medidas que considere prudente para reducir la emisión de partículas contaminantes. Sin embargo, estas normas se aplican únicamente en las demarcaciones que establezcan las autoridades.