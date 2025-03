¿Se suspende por puente? Así opera el programa Hoy No Circula este lunes 17 de marzo

¿Te quedarás este fin de semana largo en Ciudad de México (CDMX) o Edomex? Toma precauciones porque el programa Hoy No Circula seguirá operando en el Valle de México. Para evitar multas y sorpresas conoce las restricciones para este lunes 17 de marzo de 2025.

¿De cuánto es la multa por evadir el programa Hoy No Circula?

Si un conductor es sorprendido circulando cuando no le corresponde, podrá ser sancionado con una multa que va desde 2 mil, 262 hasta 3 mil, 394 pesos. Además del pago, el vehículo podría ser llevado al corralón, lo que implica más trámites y costos adicionales.

Para evitar problemas, es recomendable revisar diariamente qué autos tienen restricciones. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informamos diariamente sobre las restricciones del programa Hoy No Circula, ya que las reglas pueden cambiar según la calidad del aire y las contingencias ambientales.

Los coches con restricciones por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¡Consulta las restricciones! El programa Hoy NO Circula aplica a partir de las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que incluye las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Edomex, pero, ¿qué coches no podrán salir este lunes 17 de marzo de 2025?



Engomado color amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

¿Hay excepciones al Hoy No Circula? Autos que sí pueden circular el 17 de marzo

¿Lo sabías? No todos los vehículos están sujetos a la restricción del Hoy No Circula este lunes 17 de marzo. Existen algunas excepciones:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público (taxis, autobuses y trolebuses)

Motocicletas

Coches conducidos por personas con discapacidad

Transporte de carga con autorización especial

Unidades de emergencia y seguridad pública

Estos coches pueden exentar el programa porque el Hoy No Circula es una estrategia diseñada para reducir los niveles de contaminación ambiental en la Megalópolis, la cual comprende la Ciudad de México y el Estado de México, y los vehículos anteriores ayudan a reducir el impacto al medio ambiente o no contribuyen significativamente a la contaminación en el Valle de México.