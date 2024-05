¿Cómo circular diario? El Holograma 00 está exento del Hoy No Circula; te decimos cómo conseguirlo

Siempre que hay contingencias ambientales entra en acción el programa Hoy No Circula, por lo que una gran cantidad de vehículos no pueden circular tanto en la CDMX como en el Edomex.

Sin embargo, los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de las limitaciones establecidas por este programa. Si quiere circular todos los días de la semana, a continuación te decimos cómo puedes obtener el holograma doble cero y circular todos los días.

¿Qué requisitos necesito para obtener el holograma 00?

El primer requisito para ser candidato al holograma 00 es que el nivel de emisión de contaminantes y el rendimiento del motor del vehículo esté en línea con los estándares establecidos en la regulación nacional vigente.

Respecto a la documentación que los dueños de estos vehículos deben presentar en el Verificentro, se trata de la tarjeta de circulación vigente, identificación oficial y comprobante de última verificación.

En caso de que el vehículo haya cambiado de titular, es necesario entregar el comprobante de alta o baja de propietario. Por el contrario, si el auto es nuevo, se debe presentar la factura original.

Cabe destacar que los conductores no deben de tener multas o pagos de tenencia atrasados, de lo contrario serán rechazados automáticamente.

Si tu vehículo y tú cumplen con estos requisitos, podrás obtener el holograma 00, que te permitirá circular diariamente y sin restricciones tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

No obstante, el hecho de que tu vehículo cumpla con los estándares ambientales no garantiza que pase las pruebas de verificación, por lo que si deseas acreditar sin problemas la verificación, es indispensable que mantengas tu vehículo en óptimas condiciones.

¿Qué marcas de automóviles son elegibles para el holograma 00?

De acuerdo con el listado de vehículos candidatos al holograma doble cero del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, hay 601 modelos elegibles de 54 marcas diferentes.

Cabe aclarar que si el nivel de emisión de contaminantes y rendimiento del vehículo en cuestión no es proporcionado por el fabricante o empresa importadora, o bien, no se presenta a la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, no se podrá obtener el holograma 00.

A continuación presentamos la lista de marcas de vehículos que pueden ser elegibles para el holograma doble cero. Sin embargo, te recomendamos revisar la lista de la SEDEMA para confirmar si la submarca de tu auto está incluida.

Acura, Alfa Romeo, Audi, Baic, BMW, Buick, Cadillac, Changan, Chevrolet, Chirey, Dodge, Dongfeng, Elam, FAW, Fiat, Ford, Foton, Freightliner, GAC, Geely, GMC, GML, Great Wall, Hino, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaecoo, Jeep, Jetour, Kenworth, KIA, Lexus, Lincoln, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Omoda, Peugeot, RAM, Renault, Scania, Seat, Sprinter, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, VW y Yutong.