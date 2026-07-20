¡Miles se quedarán en casa! Por restricción no podrás sacar tu auto: Activan el Hoy No Circula este lunes 20 de julio

Antes de salir de casa este lunes 20 de julio, vale la pena dedicar unos segundos a revisar si tu vehículo puede circular; el programa Hoy No Circula estará vigente en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México; ignorar la restricción podría traducirse en una multa y en el envío del automóvil al corralón.

La medida aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas y está diseñada para reducir las emisiones contaminantes; si planeas ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o realizar algún trámite, revisar el calendario puede ahorrarte contratiempos y gastos inesperados.

¿Qué vehículos descansan este lunes 20 de julio?

Para este lunes, deberán suspender su circulación los vehículos con:



Engomado amarillo.

Terminación de placas 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción aplica tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en los municipios del Estado de México donde opera el programa ambiental.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AJUSTAN VERIFICACIÓN VEHICULAR EN EDOMEX: ANUNCIAN LISTA DE FECHAS LÍMITES PARA SEGUNDO SEMESTRE

Los vehículos que sí pueden circular este lunes

No todos los automóviles están sujetos a esta medida; entre las principales excepciones se encuentran los vehículos con holograma 0 y 00, además de los eléctricos e híbridos que cuentan con los permisos correspondientes.

También existen excepciones para unidades de emergencia, transporte público y otros vehículos contemplados por la normatividad vigente.

La multa puede salir más cara que revisar el calendario

Olvidar la restricción puede convertirse en un golpe para el bolsillo. Los conductores que incumplen el programa pueden recibir una sanción económica y, dependiendo del caso, su vehículo podría ser remitido al depósito vehicular, lo que implica gastos adicionales para recuperarlo.

Por ello, si tienes dudas sobre el holograma de tu automóvil o la terminación de tus placas, lo mejor es verificar la información antes de encender el motor.

Un minuto de revisión puede evitarte problemas

El Hoy No Circula forma parte de las acciones para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México y se aplica de manera cotidiana, salvo cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis determine cambios por contingencia ambiental.

Si tu vehículo tiene engomado amarillo, terminación 5 o 6 y holograma 1 o 2, lo más recomendable es buscar una alternativa de transporte para este lunes 20 de julio. Revisar el calendario antes de salir puede evitar multas, pérdida de tiempo y un inicio de semana lleno de contratiempos.