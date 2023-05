¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este lunes 24 de abril en la CDMX y Edomex?

Comienza la última semana de abril y entre las principales preocupaciones de los automovilistas destaca el programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental (CAMe), pues si tu auto ya no cuenta con los hologramas “0" ni “00", tendrás que descansar algún día, por lo que a continuación te presentamos el calendario completo y cuáles son los carros que no circulan este lunes 24 de abril, tanto en la Ciudad de México como el Estado de México.

De acuerdo con los lineamientos de la CAMe y apegados al reglamento de tránsito, los autos que descansan los lunes son los que cuenten con engomado amarillo y terminaciones de placa en 5 o 6, restricciones que aplican para los vehículos que hayan obtenido el holograma 1 o 2 en la última verificación vehicular.

Ten presente que no se puede circular desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, ya sea en la CDMXo en 18 municipios conurbados del Edomex.

¿Qué carros no circulan el lunes 24 de abril en CDMX y Edomex?

Autos con engomado amarillo:

Que tengan terminación de placas en 5 o 6.

Que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula para autos foráneos?

Recuerda que si utilizas un auto con placas fuera de CDMX o Edomex, también tienes restricciones por el Hoy No Circula: Absolutamente todos los vehículos tienen prohibido circular entre las 5 y las 11 de la mañana; mientras que para el lunes 24 de abril, los coches foráneos con placas 5 o 6 no pueden circular hasta las 22:00 horas, sin importar el engomado.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Es importante señalar que el Hoy No Circula también aplica en el Estado de México, pero solo en 18 municipios conurbados, los cuales enlistamos a continuación y que equivalen a la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que puedes ser detenido por autoridades de tránsito.



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Hoy No Circula, calendario semanal para la CDMX y Edomex:

A continuación te presentamos el calendario completo del Hoy No Circula, para que planifiques bien tu semana y tomes en cuenta qué autos descansan de lunes a viernes, ya que las restricciones cambian de acuerdo con la terminación de placa y el color del engomado que posee tu coche:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

CAMe. Así luce el calendario semanal del Hoy No Circula de lunes a viernes en CDMX y Edomex

¿Qué coches sí pueden circular durante el Hoy No Circula este lunes 24 de abril?

Ten en cuenta que los autos que SÍ pueden circular son todos los que tienen el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos; pero además, se añaden algunas excepciones enlistadas a continuación: