¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este lunes 3 de abril en CDMX y Edomex?

Comenzó la Semana Santa 2023 y, junto a ella, un nuevo inicio en el calendario del Hoy No Circula 2023, pues a pesar de que las escuelas ya están de vacaciones y no hay restricciones por contingencia ambiental, el programa se mantiene activo para ciertos automóviles de la Ciudad de México y Estado de México este lunes 3 de abril de 2023.

De acuerdo con el programa impuesto por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este lunes los autos que no circulan son todos aquellos que cuenten con engomado amarillo y terminaciones de placa en 5 o 6, siempre y cuando cuenten con el holograma 1 o 2 de la verificación vehicular, de 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

¿Qué coches no circulan este lunes 3 de abril?

Que tengan engomado amarillo.

Con terminación de placas 5 o 6.

Con los hologramas 1 o 2.

Todos los foráneos con terminación 5 o 6.

Hoy No Circula para autos foráneos en CDMX:

Recuerda que en Semana Santa los autos foráneos también descansan un día a la semana en la CDMX según el último dígito de las placas y sin importar el engomado. Para este lunes 3 de abril, todos los autos con terminación 5 o 6 no podrán circular todo el día; además de que todas las placas descansan entre las 5 am y las 11 am.

¿Habrá contingencia ambiental este lunes 3 de abril?

La Comisión Ambiental descartó contingencia por ozono para este lunes 3 de abril, por lo que no habrá restricciones adicionales a los automovilistas de la CDMX y Edomex. Podrás circular tranquilo; sin embargo, te recordamos mantenerte al tanto de los canales oficiales de la CAMe y Fuerza Informativa Azteca, pues el estado del aire se encuentra en constante monitoreo.

De igual forma te recordamos respetar las restricciones habituales del programa Hoy No Circula, ya que de no hacerlo, podrías ser acreedor a una multa que asciende a entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), además de que el vehículo deberá ser trasladado al corralón.

Calendario semanal del Hoy No Circula en CDMX y Edomex:

Recuerda que de lunes a sábado hay restricciones para todos los autos y se aplican según la terminación de placa y el color del engomado que posea el vehículo, por lo que para esta semana que recién comienza, a continuación te presentamos las limitaciones correspondientes:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX informa a través de la página Hoy No Circula qué autos no circulan, pues solo tienes que ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa. De esta forma se podrá conocer si tu auto circula hoy, así que no pierdas la oportunidad de revisar bien si tu coche circula este lunes 3 de abril, un día de mucha actividad por ser el inicio de las vacaciones de Semana Santa 2023.