Con marchas y tráfico: Así opera el Hoy No Circula este lunes 3 de noviembre en CDMX y Edomex

Este lunes 3 de noviembre de 2025, los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex) enfrentarán un día con diversas marchas y con el Hoy No Circula activo.

Por ello, se recomienda planear los traslados con anticipación, revisar rutas alternas y considerar más tiempo para llegar a tu destino sin retrasos.

¿Qué autos no circulan los lunes?

El Hoy No Circula aplica este lunes de 5:00 a 22:00 horas en la capital y en los municipios mexiquenses con las siguientes restricciones.



Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

Vialidades afectadas por la marcha de transportistas este lunes 3 de noviembre

Transportistas de la zona norte del Edomex anunciaron una megamarcha para este lunes 3 de noviembre con dirección a la capital.

Esto con el objetivo de exigir justicia para Fernando Galindo Salvador, quien se encuentra desaparecido desde el jueves 30 de octubre, presuntamente víctima del crimen organizado.

Con la esperanza llamar de la atención para que las autoridades se movilicen con la búsqueda, se prevé que desde las 7:00 am, las siguientes vialidades que conectan con la capital presenten bloqueos:



Jilotepec

Atlacomulco

Toluca

Lerma

Santiago Tianguistenco

Valle de Bravo

Naucalpan

Cuautitlán Izcalli

Coyotepec

Tepotzotlán

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Circular sin cumplir con el Hoy No Circula puede generar multas importantes en el Valle de México, incluyendo que tu auto sea remitido al corralón.

Las sanciones pueden ir desde los casi dos mil pesos hasta los 3 mil, dependiendo del tipo de vehículo. En la entidad mexiquense, los montos son similares, a excepción de Toluca.

Tan solo en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, que incluye municipios como Toluca, Metepec, Lerma y Zinacantepec, así como en la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, las multas serán vigentes a partir de 2026.

Lo anterior tiene el objetivo de que los conductores se familiaricen con las restricciones vehiculares y que las familias puedan tomar sus precauciones a tiempo.

Así quedó el calendario del Nuevo hoy No Circula en el Edomex. |Secretaría del Medio Ambiente del Edomex.

¿Qué autos sí pueden circular todos los días?

Quedan exentos del programa los siguientes vehículos:

