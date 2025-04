¿Aplica el Doble Hoy No Circula este martes 1 de abril? Consulta restricciones y multas

El programa Hoy No Circula establece restricciones vehiculares en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire en la región.

Para el martes 1 de abril de 2025, la medida aplicará conforme a las reglas habituales, aunque es importante revisar antes de salir si existen modificaciones debido a contingencias ambientales o si se implementará un Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos no circulan el martes 1 de abril de 2025?

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, los vehículos que deberán suspender su circulación este martes en la CDMX y Edomex son:

Holograma 1 : placas con terminación 7 y 8 .

: placas con terminación . Holograma 2 : todos los vehículos sin importar la terminación de la placa.

: todos los vehículos sin importar la terminación de la placa. Vehículos con engomado rosa.

Los automóviles con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos, pueden circular sin restricciones.

Programa Hoy No Circula: Los autos que no circulan el martes en CDMX y Edomex

¿Habrá Doble Hoy No Circula el 1 de abril de 2025?

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis no ha declarado un Doble Hoy No Circula para este martes. No obstante, si los niveles de contaminación superan los límites establecidos, podrían aplicarse restricciones adicionales para reducir la emisión de contaminantes.

Es recomendable estar atento a los reportes oficiales de la CAMe, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Nacional de Vigilancia Atmosférica, ya que en caso de contingencia ambiental, las medidas pueden cambiar.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

No respetar las restricciones del Hoy No Circula puede resultar en una multa económica y la inmovilización del vehículo. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, las sanciones incluyen:

Multa de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale aproximadamente a 2 mil 262 hasta los 3 mil 394 pesos en 2025.

(Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale aproximadamente a en 2025. Retiro de placas o remisión del automóvil al corralón.

Para evitar sanciones, se recomienda verificar las restricciones vigentes antes de salir a circular.

El Hoy No Circula del martes 1 de abril de 2025 mantiene las restricciones habituales para hologramas 1 y 2, con posibilidad de ajustes en caso de contingencia ambiental. No respetar esta medida puede derivar en multas y sanciones vehiculares.