¡Ojo, que no te multen! El Hoy No Circula establece que estos autos descansan hoy martes 16 de julio

Para este martes 16 de julio, el programa Hoy No Circula aplica con normalidad, por lo que con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de vehículos automotores, la CAMe conserva las restricciones de circulación en la Ciudad de México y el Estado de México.

Desde Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos qué autos no circulan de acuerdo al programa vehicular para que estés enterado y no corras riesgos de ser acreedor a una multa por circular indebidamente.

¿Qué autos Hoy No Circulan este martes 16 de julio?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no se registran niveles altos de contaminación y la calidad del aire no requiere la activación de contingencia ambiental. Por lo tanto, el programa Hoy No circula funciona con normalidad y establece que los autos que descansan este martes 16 de julio son:



Engomado rosa

Terminación de placa: 7 y 8

Con holograma 1 y 2

Cabe mencionar que los autos con hologramas 0 y 00 están exentos de las limitaciones de circulación establecidas por el programa. Esto también incluye a los automóviles eléctricos e híbridos.

Recuerda que el programa vehicular entra en vigor a partir de las 5:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas de la noche.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

En caso de que hayas olvidado que tu auto no circula el día de hoy, la multa será de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivalen a pagar de $2,171.57 a $3,257.1 pesos mexicanos.

Por lo que te recomendamos siempre estar informado a través de nuestras redes sociales para evitar que te sancionen y tengas que pagar la multa.

¿Qué documentos son válidos como identificación oficial para realizar un trámite en la Semovi?

En caso de que requieras realizar un trámite en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y necesites presentar una identificación oficial, los siguientes documentos son válidos:



Credencial de elector (INE)

Cartilla del servicio militar

Pasaporte

Cédula profesional con foto

Licencia de conducir

Recuerda que puedes presentar cualquiera de estos documentos, siempre y cuando estén vigentes, en original y acompañados de una copia fotoestática para cotejo y archivo correspondientes.