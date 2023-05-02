¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este martes 2 de mayo en la CDMX y Edomex?

Tras un breve receso por el megapuente del 1° de mayo y el Día del Trabajo, miles de estudiantes y trabajadores regresan a la normalidad junto al tráfico de la Ciudad de México y Estado de México, por lo que se vuelven más notorias las restricciones por el Hoy No Circula en varios autos del Valle de México. Para que evites las multas, a continuación te decimos cuáles carros no pueden circular este martes 2 de mayo.

De acuerdo con las restricciones de la Comisión Ambiental, para este 2 de mayo no circulan los coches con holograma 1 o 2 que tengan engomado rosa y terminación de placas en 7 u 8. La Policía de Tránsito es la encargada de sancionar a los autos que cumplan con estas características y que anden por las calles de CDMX o Edomex entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche.

¿Qué autos no circulan el martes 2 de mayo?

Autos con engomado rosa.

Terminación de placas 7 u 8.

Que tengan holograma 1 o 2.

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

Autos foráneos en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula este martes 2 de mayo:

Es importante señalar que el Hoy No Circula es más estricto con los autos que tienen placas fuera de la CDMX y Edomex. Catalogado como “carros foráneos”, ninguno puede circular entre las 5 y las 11 de la mañana de lunes a viernes; mientras que para este martes 2 de mayo, todos los que tengan terminación de placas en 7 u 8 tienen prohibida la circulación hasta las 22:00 horas, sin importar el engomado.

Recuerda que además de la multa, si circulas en un día prohibido, las autoridades podrán remitir tu auto al depósito, lo que equivale al cobro del arrastre y, en caso de mantener el coche dentro, un cobro extra por cada día que pase.

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula?

De acuerdo con los lineamientos impuestos en el Reglamento de Tránsito, la infracción por circular en día prohibido es deentre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo cual equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que se recomienda seguir las indicaciones en todo momento y mantenerse apegado a los horarios establecidos por la CAMe, ya que en caso contrario el coche irá al corralón y el arrastre tienen un costo superior a los 800 pesos.

Calendario del Hoy No Circula en CDMX 2023:

Todas las restricciones por el programa Hoy No Circula son válidas de lunes a sábado y se aplican según la terminación de placa y el color del engomado. Cada semana se sigue el mismo orden, salvo la implementación de restricciones por contingencia ambiental, de la siguiente forma:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El calendario de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿El Programa Hoy No Circula aplica en el Estado de México?

Recuerda que el programa Hoy No Circula también aplica para el Estado de México (Edomex), pero solo los siguientes 18 municipios conurbados a la capital del país:

