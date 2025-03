¡Atención! Restricciones del Hoy No Circula para el lunes 10 de marzo en CDMX y Edomex

Como cada semana, el programa Hoy No Circula estará en vigor este lunes 10 de marzo de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), con las restricciones habituales para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.

El programa es de cumplimiento obligatorio, por lo que su incumplimiento puede derivar en multas y sanciones. Para evitar contratiempos, sigue las recomendaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no olvides revisar qué vehículos no podrán circular en esta fecha.

¿Qué autos no circulan el 10 de marzo de 2025?

El programa Hoy No Circula, implementado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación en la zona del Valle de México.

Conforme al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, el próximo 10 de marzo, ciertos vehículos tendrán restricciones de circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas. Esta medida aplicará tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en los 18 municipios del Estado de México que forman parte del programa.

Engomado color amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

Autos eléctricos e híbridos

Vehículos con holograma “00” y “0”

Vehículos de uso particular de trabajadores del sector salud

Vehículos de transporte escolar

Autos con engomado rojo, azul, rosa y verde

Multa por no respetar el Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula tiene como propósito principal reducir los niveles de contaminación ambiental en el Valle de México. Para lograrlo, las autoridades pueden aplicar restricciones adicionales a la circulación de ciertos vehículos con el fin de disminuir las emisiones contaminantes.

Este programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios del Estado de México, estableciendo horarios y días específicos en los que algunos automóviles deben permanecer fuera de circulación.

No respetar estas disposiciones conlleva una sanción económica. En la Ciudad de México, la multa por incumplimiento oscila entre 20 y 30 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a un monto de 2,264 a 3,394 pesos en 2025.