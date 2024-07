¡Atención CDMX y Edomex! Estos autos descansan el 24 de julio por el Hoy No Circula

Este 24 de julio, recuerda que el programa Hoy No Circula restringe la circulación de algunos vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Presta atención al holograma y terminación de placa de tu auto para evitar multas.

¿Qué coches no circulan este miércoles 24 de julio de 2024 en CDMX y Edomex?

Los autos que no podrán circular en la capital del país y en el Edomex para evitar multas son los siguientes:



Autos con holograma 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

¿Hay contingencia ambiental o programa especial el miércoles 24 de julio?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis diariamente emite alertas por la calidad del aire; sin embargo, en estos últimos días no se ha pronunciado sobre alguna Contingencia Ambiental, por lo que es baja la probabilidad de activar la medida de Doble Hoy No Circula o restricciones extras para el 24 de julio.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula también aplica en el Estado de México, pero sólo en 18 municipios conurbados a la CDMX. La medida es de 5:00 a las 22:00 horas en:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula en julio

El calendario del programa Hoy No Circula (HNC) cambia todos los días, por eso es importante NO confiarse y consultarlo diariamente, y aunque desde hace algún tiempo no hay cambios, es importante no llevarte alguna sorpresa.



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles: descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves: descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La multa por el programa Hoy No Circula sufrió una modificación para 2024 debido a la actualización de la UMA. En este sentido quedan así: