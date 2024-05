Inicia el lunes sin multas: Estos autos descansan el 6 de mayo por el Hoy No Circula

¡Ten cuidado con las multas! Es muy importante estar al tanto del programa Hoy No Circula (HNC) que existe en el Valle de México ya que existen multas que podrían salirte muy caras en caso de no respetar el calendario.

Actualmente, el programa HNC está saliendo de una semana en la que se activó la contingencia ambiental, por esto es muy importante que estés al tanto de las actualizaciones que ofrece la CAMe.

¿Qué vehículos Hoy No Circulan este lunes 6 de mayo?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que para este 6 de mayo de 2024 los vehículos que descansan son los que tengan las siguientes características:

Autos con engomado amarillo:

Que tengan terminación de placas en 5 o 6.

Que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

¿En qué zonas del Edomex se encuentra activo el Hoy No Circula?

¡Atención citadinos y mexiquenses! El programa Hoy No Circula se encuentra activo de 5:00 a 22:00 horas de lunes a sábado y aplica para toda la Ciudad de México, así como los 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del programa Hoy No Circula durante el mes de mayo

El calendario Hoy No Circula nunca es el mismo, principalmente en los coches que descansan diariamente, por esto te contamos cuáles son los elegidos para el lunes 6 de mayo y no te lleves alguna sorpresa.



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes : descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles : descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Jueves: descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes: descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario Semanal del Hoy No Circula en la CDMX y Edomex

¿Cuál es la multa por el Hoy No Circula y las nuevas sanciones de tránsito en 2024?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, en la Ciudad de México la multa por no cumplir con el Hoy No Circula es de casi dos mil pesos; mientras que para el Edomex, la sanción económica asciende a poco más de mil pesos y durante la contingencia ambiental que se activó la semana pasada, fueron varios los automovilistas castigados.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, se aplicaron 288 sanciones a vehículos que infringieron el Programa Ambiental Hoy No Circula, durante la fase 1.

Otras multas que castiga fuertemente la policía de tránsito son:



Insultar o agredir a un oficial de tránsito: 3,257.10 pesos

Exceder el límite de velocidad: 2,171.40 pesos

Estacionarse en lugares prohibidos: 3,257.10 pesos

Invadir carril de Metrobús: 6,514.20 pesos

Conducir motocicleta sin casco: 2,171.40 pesos

Pasarse luz roja: 2,171.40 pesos

No usar el cinturón de seguridad: Entre 542.85 y 1,085.70 pesos

No tener un seguro de auto: Entre 2,171.40 y 4,342.80 pesos

¿Habrá Doble Hoy No Circula hoy 6 de mayo?

¡Atención, conductores! Antes de salir de casa es importante asegurarse que el calendario no se haya modificado y para esto te contamos que el programa del Doble Hoy No Circula no aplica para el siguiente lunes 6 de mayo, por lo que se mantiene de manera habitual.