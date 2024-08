Hoy No Circula: Conoce los autos que no podrán circular este jueves 15 de agosto

¿No sabes si tu auto puede salir este jueves 15 de agosto? No te preocupes, aquí te decimos cuáles vehículos pueden salir a las calles sin las restricciones del programa vehicular Hoy No Circula. Así que revisa el engomado y terminación de las placas de tu auto para que conozcas si podrás utilizarlo o no.

Recuerda que es importante revisar diariamente el calendario, ya que puede haber cambios de último momento en el programa y si sales con tu auto sin saber las restricciones podrías obtener una multa. Fuerza Informativa Azteca (FIA) mantiene actualizada toda la información para que no te suceda esto.

¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este jueves?

Para este jueves 15 de agosto, el Hoy No Circula establece que los vehículos que tengan las siguientes características no podrán circular en CDMX y Edomex:



Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma 1 y 2

Es indispensable tener en cuenta que el programa vehicular entra en vigor desde las 5:00 horas de la mañana y termina a las 22:00 de la noche.

Zonas del Edomex en donde aplica el HNC

Si vives en el Estado de México y piensas salir en tu auto, ten en cuenta que el Hoy No Circula solamente aplica en 18 municipios de esta entidad, los cuales son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

📆🚘 ¡Verifica tu vehículo a tiempo!

El calendario de verificación vehicular para el segundo semestre de 2024 ya está disponible. Recuerda que es necesario programar una cita y realizar el trámite. Evita sancioneshttps://t.co/003RnMKmpt#VerificaciónVehicular #ElPoderDeServir pic.twitter.com/AyT7PSXKy5 — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) August 8, 2024

Autos que pueden circular este jueves 15 de agosto

El programa vehicular contempla que algunos tipos de autos están exentos de las restricciones para circular en el Valle de México. Estos son los vehículos que pueden circular este jueves:



Con holograma 0 y 00

Híbridos y eléctricos

Taxis

De servicios urbanos (emergencias, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental, entre otros)

Transporte escolar y de personal

De servicios funerarios

Multa por no respetar el Hoy No Circula

En caso de que no respetes las restricciones del Hoy No Circula, en 2024, la sanción por no cumplir con el programa en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) varía entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que corresponde a una multa de entre $2,171.4 y $3,257.1 pesos.