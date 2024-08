Hoy No Circula para el miércoles 07 de agosto en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula sigue su aplicación en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que las restricciones se mantienen conforme al calendario semanal para este miércoles 07 de agosto.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) comparte la terminación de placas y hologramas de los automóviles que no podrán circular. Es importante mencionar que si no respetas este programa, serás acreedor a una multa y vaya que no están baratas. Así que mejor verifica si tu auto puede rodar por las calles.

¿Qué coches no circulan este miércoles 07 de agosto en CDMX y Edomex?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), los autos que deberán descansar son los siguientes:



Autos con holograma 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Calendario semanal del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Las restricciones del programa Hoy No Circula se aplican de lunes a sábado, según la placa y el color del engomado del vehículo. Este es el calendario para el mes de agosto:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

En el caso de los sábados, los que tienen holograma 1 no circulan conforme al último número de la placa. Es decir, los nones (1, 3, 5, 7 y 9) no circulan el primer y tercer sábado de cada mes, mientras que los pares (0, 2, 4, 6 y 8) no circulan el segundo y cuarto sábado de cada mes. En tanto que los hologramas 2 descansan todos los sábados.

El calendario del Hoy No Circula para toda la semana en CDMX y Edomex

¿De cuánto es la multa por circular con el Hoy No Circula en 2024?

La multa por el programa Hoy No Circula sufrió una modificación para 2024 debido a la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Actualmente, la nueva cifra por infringir las restricciones es de 2 mil 074.80 pesos y hasta los 3 mil 112 pesos.

¿Cuáles son las multas de tránsito 2024 en CDMX?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, los precios de las multas quedarán de la siguiente forma: