¿Mes nuevo, multas nuevas? Hoy No Circula este 01 de marzo en CDMX

Si tienes contemplado viajar entre la Ciudad de México y el Estado de México toma en cuenta que el programa Hoy No Circula se encuentra activo durante el inicio de mes, este 1 de marzo del 2024; en Fuerza Informativa Azteca te decimos qué terminación de placas descansa el primer viernes del mes.

Recuerda que el Hoy No Circula se implementa con el fin de reducir la contaminación en el centro del país a través de un esquema de autos que deben quedarse a “descansar” algunos días de la semana.

¿Qué vehículos descansan este 01 de marzo?

Coches con holograma 1 o 2 que tengan:



Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | CAME

Calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex durante el mes de marzo

El programa Hoy No Circula aplica durante toda la semana, esto con el fin de reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera, así que toma nota conoce el calendario para el mes de marzo:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿En qué zonas del Edomex se encuentra activo el Hoy No Circula?

La aplicación de este programa también se encuentra activo en el Estado de México entre las 5:00 a 22:00 horas, de lunes a sábado, pero únicamente en estos municipios:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Habrá contingencia ambiental en la CDMX hoy viernes 1 de marzo?

Desde el domingo en la noche, la CAMe levantó la contingencia ambiental por ozono y no ha habido un repunte en los niveles de la contaminación, por lo que no se tiene previsto que se aplique el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este viernes 1 de marzo.

Esto quiere decir que los autos con holograma de verificación “0" y “00" podrán circular sin ningún tipo de restricción a lo largo del martes. Mantente informado en Fuerza Informativa Azteca (FIA) por si se implementa algún tipo de restricción en el día.

¿De cuánto es la multa por circular si tu auto aplica para el Hoy No Circula?

La multa por el programa Hoy No Circula sufrió una modificación para 2024 debido a la actualización de la UMA. Actualmente, la nueva cifra por infringir las restricciones es de 2 mil 074.80 pesos y hasta los 3 mil 112 pesos.