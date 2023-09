¡Atención! Estos autos descansan el 27 de septiembre en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula

¡Evita sorpresas! El programa del Hoy No Circula está activo de lunes a viernes en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que si eres nuevo con los hologramas 1 y 2, a continuación te decimos cómo consultar qué días debe descansar tu auto y, en particular, cuáles son las placas que no pueden circular este miércoles 27 de septiembre.

Acorde con lo estipulado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los autos que no circulan el miércoles en la CDMX y Edomex son los que tengan engomado rojo y con terminación de placa 3 o 4, siempre y cuando cuenten el holograma 1 o 2. Ten en cuenta que estas restricciones aplican a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

¿Qué coches no circulan este miércoles 27 de septiembre de 2023 en CDMX y Edomex?

Autos con holograma 1 o 2:

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex | CAPUFE

Hoy No Circula: ¿Qué coches sí pueden circular el miércoles 27 de septiembre de 2023?

Los lineamientos de la CAMe establecen que hay algunos autos que SÍ tienen permitido circular. Primero que nada, resaltan todos los que tienen el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, quienes pueden andar diario sin preocupaciones en la CDMX y Edomex. Por otro lado, hay algunas excepciones que debes tomar en cuenta si tienes autos de uso específico:



Taxis circulan de 5:00 a las 10:00 am los días que tengan restricción por el Hoy No Circula.

Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental).

Coches de transporte escolar y de personal.

Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy miércoles 27 de septiembre?

Recuerda que el Gobierno de México ofrece la página del Hoy No Circula, donde se especifican qué coches tienen que descansar cada día. Lo único que necesitas es digitar el número de holograma, y el último dígito de la placa. De esta forma se podrá conocer si tu auto circula este miércoles 27 de septiembre o tiene que descansar.

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex | Gobierno CDMX

¿Existen prohibiciones en el Hoy No Circula con el nuevo reglamento de tránsito de motocicletas en CDMX?

Hasta el momento no se especificó si el Hoy No Circula afecta en el nuevo reglamento de tránsito de motocicletas; sin embargo, en las prohibiciones iniciales está que motociclistas deberán respetar los siguientes puntos, de no hacerlo, podrían recibir una multa en la CDMX.