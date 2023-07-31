¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este lunes 31 de julio 2023 en la CDMX y Edomex?

¿Viajas a la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) debes tomar en cuenta que el programa Hoy No Circula se encuentra activo este 31 de julio 2023; te decimos que terminación de placas descansa por ser el último lunes del mes.

El programa Hoy No Circula sigue vigente y este 31 de julio no será la excepción, ya que aplicará en las 16 delegaciones de la capital del país, así como en gran parte del Estado de México, tal y como ocurre el resto de la semana.

¿Qué autos NO circulan hoy 31 de julio de 2023?

De acuerdo con los lineamientos del programa Hoy No Circula, al ser el último lunes del mes, los vehículos que descansan este 31 de julio de 2023 en CDMX y Edomex son los que tengan:



Autos con engomado amarillo:

Que tengan terminación de placas en 5 o 6.

Que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

¡Tómalo en cuenta! El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX, así para el Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Calendario Semanal del programa Hoy No Circula para la CDMX y Edomex:

¡Recuerda! El programa Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado en un horario de 5:00 am hasta las 10:00 pm. A continuación te presentamos el calendario completo para evitar multas y recargos:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles : vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves : autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Cuánto cuesta la multa por el Hoy No Circula?

Sigue los lineamientos del Hoy No Circula si no quieres enfrentar una fuerte multa, pues en caso de infringir y circular en día prohibido, un policía de tránsito podrá detenerte e imponer una infracción de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. A esto se suma el costo de trasladar el vehículo al corralón, que es de 820 pesos.