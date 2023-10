Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué vehículos descansan en CDMX y Edomex este 28 de octubre?

En Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) se encuentra activo el programa Hoy No Circula (HNC) sabatino que busca disminuir la contaminación en la capital, para este 28 de octubre 2023 te decimos que terminación de placas descansan por ser el cuarto sábado del mes.

Recuerda que las multas por evadir el programa Hoy No Circula son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón.

¿Qué vehículos descansan este sábado 28 de octubre en CDMX y Edomex?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que este sábado 28 de octubre de 2023, por ser el cuarto sábado del mes, los vehículos que descansan son aquellos que tengan las siguientes características:



Holograma 1 con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa? | SedemaCDMX

¿En qué zonas del Edomex aplica el Hoy No Circula Sabatino?

Recuerda que el Hoy No Circula también aplica en el Estado de México, pero únicamente en 18 municipios conurbados a la CDMX. Las zonas en las que aplican las mismas restricciones y horarios que en la CDMX, son:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Hay vehículos que pueden exentar el Hoy No Circula en el Valle de México?

Sin importar el día de la semana, existen vehículos que pueden omitir el programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex, además de los coches con holograma “0" y “00". A continuación te presentamos la lista de los carros permitidos:



Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2.

Carros conducidos por personal de salud.

Vehículos que utilicen gas natural como combustible.

Transporte escolar.

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, la multa por no cumplir con el Hoy No Circula es de casi dos mil pesos; mientras que para el Edomex, la sanción económica asciende a poco más de mil pesos; sin embargo, a estas cantidades se le debe sumar que el vehículo puede ser remitido al corralón, por lo que podrían aumentar los gastos.

¿Qué autos descansan el sábado? | Sedema

¿Hay contingencia ambiental el sábado 28 de octubre?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este sábado, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.