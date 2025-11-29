El quinto sábado sí cuenta: así aplica el Hoy No Circula este 29 de noviembre

El Hoy No Circula Sabatino vuelve a aplicar este 29 de noviembre, un día particular porque se trata del quinto sábado del mes, momento en el que muchos automovilistas suelen confundirse sobre si hay restricciones o no. Para despejar dudas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó que el programa opera con normalidad.

Esto significa que los vehículos que descansan cada sábado conforme al color del engomado y al último dígito de la placa también deberán cumplir las restricciones este 29 de noviembre en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México.

A continuación te explicamos cómo funciona el esquema sabatino, qué autos sí circulan, cuáles deben descansar, y los municipios donde aplica la medida.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino en un quinto sábado?

El programa mantiene sus criterios habituales aun cuando el mes tenga cinco sábados. Esto implica que:



Los autos con holograma 1 descansan dos sábados al mes, dependiendo del último dígito de la placa (pares o nones).

Los autos con holograma 2 no circulan ningún sábado del mes, sin excepción.

Los holograma 0 y 00 sí pueden circular libremente, al igual que los vehículos eléctricos o híbridos con placa E o exentos.

El horario de restricción sabatina se mantiene como siempre: de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

📣#QueNoSeTePase

El programa #HoyNoCircula de mañana 𝘀𝗮́𝗯𝗮𝗱𝗼 29 𝐝𝐞 noviembre para la #ZMVM aplica:

🚫Vehículos con 𝗵𝗼𝗹𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮 𝟮.

✅𝗘𝘅𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀: vehículos eléctricos e híbridos, hologramas 00 y 0, así como los holograma 1.

🍃#CuidemosElAireQueRespiramos pic.twitter.com/asskCyvwlO — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 29, 2025

¿Qué autos no circulan este 29 de noviembre?

Para este sábado, se mantiene el calendario correspondiente al quinto sábado, por lo que:



Holograma 2: no circulan todos los vehículos, sin excepción.

Holograma 1, 0, 00, eléctricos o híbridos: sí pueden circular.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El programa opera en los 18 municipios conurbados del Valle de México, además de toda la Ciudad de México. En el Estado de México, aplica en los siguientes:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Toluca (cuando se activa fase extraordinaria; considerar variaciones locales)

🚘 ¡No te quedes sin verificar!

Si tu vehículo porta placas con terminación 9️⃣ o 0️⃣, el plazo para verificar vence el 31 de diciembre ⏰

Cumple con el ambiente 🌎 y evita multas

Agenda tu cita ahora 👉 https://t.co/rES8Lt3wp4 pic.twitter.com/EMmPQojSBu — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) November 24, 2025

Recomendaciones para evitar infracciones:



Revisa tu holograma y el último dígito de tu placa.

Verifica con anticipación si habrá medidas extraordinarias por contingencia ambiental.

Considera rutas alternas o medios de transporte público en caso de restricciones.

Evita circular si tu vehículo no cumple con el programa; las multas pueden superar los 2 mil pesos, dependiendo de la localidad.



Si pensabas que el quinto sábado era una excepción, no es así: el Hoy No Circula Sabatino del 29 de noviembre se aplicará con normalidad en toda la CDMX y los municipios del Edomex incluidos en el programa. Revisa tu holograma, tu placa y evita sanciones, las cuales rondan entre los 2 mil y 3 mil pesos.