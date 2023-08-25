Hoy No Circula Sabatino: Estos vehículos deben descansar en CDMX y Edomex el 26 de agosto

¿Viajarás a la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) este sábado 26 de agosto? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula estará activo por ser el último sábado del mes, así que sin importar si tu auto es foráneo, conoce qué terminación de placas y holograma debe descansar.

¡Evita multas! Recuerda que de evadir las indicaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) la multa puede ir arriba de los 2 mil pesos , además del valor extra que cobren por trasladar tu auto al corralón, así que más vale revisar antes de salir.

¿Qué vehículos no circulan el último sábado del mes?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula Sabatino establecen que este 26 de agosto de 2023, por ser el último sábado del mes, los vehículos que descansan son aquellos que tengan las siguientes características:



Holograma 1 con terminación de placa en número PAR, es decir, terminación 2, 4, 6, 8 y 0.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿El programa Hoy No Circula aplica para el Estado de México?

Recuerda que el Hoy No Circula Sabatino también aplica en el Estado de México, pero únicamente en 18 municipios conurbados a la CDMX. Los municipios en los que aplican las mismas restricciones y horarios, son:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Qué pasa si me detienen por el Hoy No Circula?

¡Que no te agarren en curva! En caso de saltarlos los lineamientos del programa puedes enfrentar una fuerte multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos.

Por si fuera poco, a esta suma se le puede añadir el costo de traslado a corralón, que es de 820 pesos, aproximadamente, aunque puede variar dependiendo de la zona, así que toma precauciones y verifica el calendario vehicular antes de salir.

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Te quedas el lunes 28 de agosto? Checa si tu vehículo puede circular

Si planeas permanecer en el Valle de México hasta el próximo lunes 28 de agosto, mucho ojo, porque aplica de lunes a sábado desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, con restricciones para los vehículos:



Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Ahora bien, el calendario del programa Hoy No Circula establece que el resto de la semana no podrán circular los automóviles que cuenten con las siguientes características:



Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles : vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Gobierno CDMX

¿Hay forma de evadir el programa Hoy No Circula en el Valle de México?

La respuesta es SÍ, hay algunos vehículos que podrán exentar el programa Hoy No Circula, si cuentas con las siguientes características ten la confianza de circular con libertad en la Ciudad de México y las zonas del Edomex antes mencionadas:



Hologramas 0 y 00.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿Y qué pasa si mi auto es foráneo?

Para los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Edomex, es decir, autos foráneos, el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma distinta, por ejemplo, descansaran:



Todos los autos entre las 5 y 11 de la mañana (am).

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Por otro lado, los autos foráneos con los mismos hologramas, emplacado y engomado en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, podrán circular en el Valle de México con los lineamentos previamente mencionados del Hoy No Circula.