Robo de combustible, escándalo que ya conocen como “huachicol del bienestar": Añorve

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve aseguró que de ninguna manera se puede aceptar que el exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán no haya estado enterado de los delitos del combustible robado (huachicol) que se llevaban a cabo en diversos puertos del país en los que sus sobrinos estaban directamente involucrados.

En un video difundido en sus redes sociales insistió en que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estaba enterado de los hechos pues en diversos momentos fue advertido de que se cometían esos ilícitos.

Así, el robo de combustible que supuestamente iba a ser combatido hasta terminar con él, con la llegada de Morena al gobierno, no solo no se redujo sino que aumentó de forma alarmante a lo largo de los seis años de la administración de AMLO.

El caso, agregó, hoy sale a la luz pública como “el más grande fraude del siglo”, un gran escándalo que ya es conocido como huachicol del bienestar, aseguró el senador priista.

¿Y los millones de huachicol? La 4T se lava las manos del decomiso del histórico

El político guerrerense indicó que este delito causó un daño al erario 11 veces más grande que el desfalco registrado en Segalmex, empresa gubernamental que estuvo a cargo Ignacio Valle, amigo incondicional del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, lamentó que en estos actos de corrupción se hayan visto involucrados elementos de la Armada de México, “institución respetable, expuesta por el capricho y ocurrencias del expresidente López Obrador al militarizar el país otorgándole a la Marina el control de aduanas y de terminales marítimas, donde se maniobró y se justificó el hoy llamado huachicol fiscal o huachicol del bienestar”.

#LoÚltimo | El coordinador de los senadores del PRI, @manuelanorve, insistió en que el expresidente López Obrador estaba enterado de los delitos del combustible robado que se llevaban a cabo en diversos puertos del país.



Orquestados por los sobrinos del exsecretario de la… pic.twitter.com/JE1fcdjSlr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2025

Denuncia PRI en EU presuntos vínculos de Morena con el crimen

Por otro lado, el senador y líder nacional del Patido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno ofreció una entrevista a la cadena Fox News, denunció los vínculos de Morena con el crimen organizado, así como de sus gobernadores y legisladores.

Dijo que es necesario que eso se investigue a fondo y se sancionen los vínculos que se han hecho evidentes en los últimos meses.

También denunció ser víctima de una feroz persecución política y reveló que los gobiernos de Morena han financiado al régimen y dictadura que ha establecido el narco terrorista Nicolás Maduro en Venezuela.