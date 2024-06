¡Cosechas en peligro! Sequía azota la Huasteca Potosina

La Huasteca Potosina está que arde por la falta de agua y altas temperaturas azotan a la región. Por lo mismo, algunos sectores como la agricultura, corren peligro. Tan sólo 80 hectáreas no se han podido sembrar en Atempa.

“Ya no se puede cultivar la milpa, los cítricos. Como le comento, pues de temporada, no ha llovido ahorita, no se puede sembrar y los cítricos no tienen flor, no dio flor por lo mismo de que pues no no ha llovido, ahora si no hubo nada.”, comenta Ramiro, un agricultor.

Ganado y siembra sufren por arroyos y pozos secos

Los habitantes de San Luis Potosí señalan que no tienen suficiente agua, por lo que su futuro inmediato de sus cosechas aún es incierto.

“Mucho calor la gente ya no quiere salir por lo mismo. Ya no hay siembra pues ya los arroyos se secaron, los pozos los ameles, y ya otros los que tienen ganado pues ya se les mueren por la falta de pasto y agua.”, comenta Cayetano, otra víctima de las altas temperaturas.

Cosechas de mango y aguacate peligran por la sequía

Por si fuera poco, comienza la temporada de varias frutas, las cuales ahora corren el riesgo de no madurar o incluso quemarse a causa del calor sofocante, tal como el caso del mango.

“Ya viene el tiempo lo que es de junio y julio es tiempo de mango, en el mes de agosto es el tiempo del aguacate, pero como le comento ahorita con este tiempo que no ha llovido, no va a haber frutas.”, agregó con pesar Ramiro.

Agricultores esperan que llueva pronto

Por si fuera poco, el arroyo que abastecía todas estas cosechas, una vez tan lleno como para nadar en él, se ha quedado completamente seco. Lo único que les queda es esperar que llueva, algo que ha sucedido muy poco en el último año y prácticamente nada en lo que va de 2024.