La desastrosa gestión de Hugo López-Gatell, el aspirante a “político”

En julio de 2020, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell se decía comprometido con la salud, tanto que hasta se ofendió cuando le preguntaron si le interesaba aparecer en las boletas del 2021 o 2024.

Su respuesta no tardó en generar las reacciones de miles de personas, quienes cuestionaron su actuar en la muerte de cientos de personas por el mal tratamiento que se le dio durante la pandemia por Covid-19.

“La ley me manda a proponer políticas públicas, fuera de eso yo no tengo ningún lugar que ocupar en la política. Soy un funcionario técnico, mi vocación es técnica, mi formación es técnica y a eso me dedico y me dedicaré", dijo.

Evidentemente mintió porque hoy Hugo López-Gatell busca la candidatura para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Algo que según los diputados de oposición, no será un día de campo. “Lo que quiere es fuero para no pagar por todas las muertes que ha provocado y no lo vamos a permitir”, indicaron.

El legado de López-Gatell al frente de la subsecretaría de Salud es aterrador, tan solo por la pandemia de Covid-19, dicen los diputados, trae en la espalda la muerte de más de 330 mil mexicanos, también lo señalan de ser el responsable de desmantelar el sistema de salud y del desabasto de medicamentos para enfermedades graves como el cáncer.

“Este país por instrucciones de tipos como Gatell y por recomendaciones por tipos como Gatell, está desmantelando su servicio de salud, pero no solamente esto, está sembrando la muerte a futuro, se está dejando de vacunar a las personas, por eso están apareciendo brotes de padecimientos que antes estaban controlados”, añadieron.

Ciudadanos critican a López-Gatell por mala gestión

No solo los políticos acusan a López-Gatell, también hay ciudadanos que han visto cómo las enfermedades van extinguiendo la vida de sus seres queridos por culpa de las malas políticas en materia de salud.

“Mi esposo, él está enfermo del corazón, él se atiende en la clínica 12, a él le comentaron que en coordinación no le podían dar el pase porque no hay lugar en cardiología (...) le puede dar un ataque cardíaco, es propenso, y quién me va responder por su vida”, dijo una afectada.

Oposición prepara denuncia contra López-Gatell

Por lo pronto el llamado bloque opositor anunció este martes que presentará una denuncia penal en contra de Hugo López-Gatell por diversos delitos. “Que el ‘doctor muerte’ pague por todas las muertes que lleva a costa y que no busque el fuero (...) lo estamos terminando de revisar, pero hay negligencia médica, hay una serie de delitos que desde el punto de vista de los abogados se pueden configurar para que se revise”.

La denuncia interpuesta se sumaría a las que ya han presentado en contra de López-Gatell los padres de niños con cáncer y otras organizaciones que se han visto afectadas por el ahora aspirante a político.