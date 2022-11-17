Identifica INM a 85 migrantes sin documentos en Veracruz

El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación detuvo a 85 personas extranjeras migrantes en las inmediaciones de un hotel en el estado de Veracruz, que no pudieron acreditar su estancia regular en el país.

¿Cómo sucedió?

Agentes federales del INM observaron a un grupo de personas al exterior de un hotel ubicado en el kilómetro 104 de la carretera Minatitlán-Córdoba.

¿De qué nacionalidades son?

Se trata de 85 personas originarias de Ecuador, Cuba, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Vietnam, que durante la entrevista con las y los agentes del instituto no pudieron acreditar su estancia regular en territorio mexicano.

¿Cuántos eran menores de edad?

Luego de revisar su estado de salud se constató que 16 son menores de edad, así como 28 mujeres y 41 hombres adultos. Dentro de dicho grupo de personas migrantes viajaban tres núcleos familiares.

Las personas migrantes adultas fueron trasladadas a las oficinas del INM, mientras que los menores de edad y núcleos familiares quedaron bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado.

Durante la acción de verificación estuvieron presentes elementos de la policía del estado y de la Fuerza Civil de Veracruz, quienes actuaron coordinadamente con el INM con pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.