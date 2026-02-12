Sinaloa bajo fuego: localizan varios cuerpos en una camioneta abandonada en Navolato

No es normal el nivel de violencia que cada día se reporta en Sinaloa. No es normal que cinco cuerpos sean encontrados en una camioneta abandonada, como lo sucedido en Navolato este miércoles 11 de febrero.

A plena luz del día y bajo la mirada de la gente, los cuerpos fueron localizados sobre la autopista Benito Juárez, conocida como “La Costera”, en el municipio sinaloense, desplegando una intensa movilización de fuerzas federales y estatales.

Hallazgo de cuerpos en la autopista Benito Juárez, Navolato

El hallazgo se reportó alrededor de las 14:00 horas, a la altura del kilómetro 14 de la autopista Benito Juárez, en las inmediaciones de la comunidad conocida como La Curva de San Pedro, dentro de la sindicatura de San Pedro, Navolato.

Una llamada anónima alertó a las autoridades sobre la presencia de una camioneta sospechosa estacionada sobre el acotamiento del carril de norte a sur.

Al arribar al sitio, elementos de la Guardia Nacional confirmaron que en el interior del vehículo había varios hombres sin vida, cubiertos con lonas y mallas.

Aunque en un inicio circularon versiones que hablaban de entre cinco y ocho víctimas, autoridades confirmaron de manera preliminar la localización de cinco cuerpos, todos en calidad de no identificados.

¿Qué se sabe de la camioneta abandonada en Navolato?

La unidad asegurada en el lugar es una camioneta Mitsubishi L200, doble cabina, color blanco, modelo aproximado 2012, con placas del estado de Sinaloa, según informaron medios locales.

Personal de la Fiscalía, junto con peritos e investigadores, realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán las necropsias de ley y los procedimientos de identificación.

Sinaloa: el estado custodiado por el crimen organizado

¿Qué está pasando en Sinaloa? De acuerdo con la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, este estado se ubicó como la quinta entidad con mayor número de homicidios dolosos en el país, concentrando el 6.7 % del total nacional.

Además, Sinaloa registró en 2025 la tasa más alta de personas desaparecidas y no localizadas, con 29.9 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra que representa un aumento del 30 % respecto a 2024.

Pero las cifras no dimensionan la realidad. Familias que buscan a sus desaparecidos todos los días, comunidades marcadas por la violencia, balaceras, secuestros y una narcoguerra que no da tregua. Eso es lo que está pasando ya no solo en Sinaloa, sino en todo México.

No se pueden presumir cifras, sino resultados reales: justicia, localización de personas desaparecidas, identificación de cuerpos y detenciones que rompan los ciclos de impunidad.