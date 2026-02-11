Reportan otro secuestro masivo en Sinaloa: Comando armado rapta a cinco personas en carretera Los Mochis-Ahome; hay un menor de edad

La inseguridad en Sinaloa ha cobrado nuevas víctimas. Cinco hombres, todos originarios de Mazatlán, fueron privados ilegalmente de su libertad mientras circulaban por la carretera Los Mochis-Ahome.

El ataque ocurrió a la altura de la comunidad de El Macapul, cuando el grupo fue interceptado por sujetos armados.

La denuncia formal ya fue presentada ante el Ministerio Público en Mazatlán, mientras que en el norte del estado crece la incertidumbre por su paradero.

¿Quiénes son las víctimas secuestradas en Sinaloa?

Las autoridades han difundido los nombres de las cinco personas que aún no regresan a casa. Se trata de Luis Ramón Flores, de 38 años, y su hijo Luis Armando Flores, de 19 años. También desaparecieron Heriberto López Díaz, de 30 años, y los hermanos Juan Antonio Soto Espain (29 años) junto a José Ángel Soto Espain, de apenas 17 años.

Violencia en Sinaloa no para

Este nuevo secuestro ocurre en un contexto de violencia desbordada. Apenas este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó una noticia devastadora: el hallazgo de 10 cuerpos en un predio de la comunidad de El Verde, en Concordia.

Se confirmó que al menos cinco de esos cuerpos pertenecen a los trabajadores mineros de la empresa Vizsla Silver Corp., quienes fueron privados de su libertad el pasado 23 de enero.

Secuestro masivo en Mazatlán

La crisis no perdona ni a quienes visitan el estado por placer. El pasado 3 de febrero, cuatro jóvenes turistas de Ixtlahuaca , Estado de México, desaparecieron en Mazatlán. Los jóvenes habían viajado para celebrar el cumpleaños de su madre, Verónica, días antes del famoso Carnaval.

Tras una cena familiar, el grupo rentó vehículos tipo RZR para pasear por el puerto y desde entonces se perdió su rastro. La desesperación llevó a su madre a manifestarse este lunes frente a Palacio Nacional, exigiendo que el gobierno federal intervenga para encontrar a sus hijos.

El peligro de transitar en Sinaloa

Colectivos de búsqueda y familiares advierten que estos hechos no son aislados, sino que muestran un patrón de peligro constante para quienes transitan por la región.

La combinación de ataques contra trabajadores, turistas y familias locales evidencia una falta de control en las vías de comunicación, donde los "levantones" se han vuelto una amenaza latente.

¿Cómo ayudar?

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa ha activado fichas oficiales con señas particulares y tatuajes de los desaparecidos en Ahome.

Si tienes alguna información, puedes comunicarte de forma confidencial al WhatsApp 668 219 4525 o al correo cebpd@sinaloa.gob.mx. Cualquier dato, por pequeño que sea, puede ser la clave para traerlos de vuelta.