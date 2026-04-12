Salió de Durango para buscar trabajo: joven desaparecido regresa a casa tras un año sin ser identificado

El nombre de Isaac Jonathan Galván Ríos se suma a la lista de la crisis de desaparecidos en México, una dura realidad que enfrentan miles de familias. Isaac salió de su casa en Durango con el sueño de buscar un trabajo en una fábrica de Sinaloa, pero terminó encontrando la muerte.

Tras permanecer un año sin ser identificado en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Sinaloa, finalmente el joven de 29 años regresó a casa, aunque no de la forma como se quería, así lo confirmó el colectivo Buscando Emilios.

Desaparecido en Mazatlán: cronología del caso de Isaac Jhonathan Galván

El 1 de marzo de 2025, Isaac salió de su hogar con rumbo a Mazatlán por una oferta laboral en una fábrica, pero desde su llegada al municipio sinaloense se perdió toda comunicación con él.

De acuerdo con la información compartida por el colectivo Buscando Emilios, la denuncia formal de su desaparición se realizó hasta el 27 de marzo de 2025.

Dos días después, autoridades informaron del hallazgo de un hombre, pero desde aquel 29 de marzo, sus restos permanecieron sin identificar, pasando más de un año sin que la familia recibiera respuestas.

Identifican restos en el Semefo de Mazatlán: el inicio de otra espera larga

Después de un tiempo, las autoridades lograron confirmar la identidad de Isaac Jonathan Galván, quien su cuerpo permaneció en las instalaciones de Semefo en calidad de desconocido.

El colectivo Buscando Emilios informó que, tras días de papeleo y acompañamiento institucional, finalmente se logró confirmar la identidad y el proceso para su traslado.

Pero en esta larga búsqueda, de acuerdo con información del Colectivo, la madre del joven no pudo recibir los restos de su hijo, por lo que fue una tía quien tuvo que realizar los trámites necesarios para que Isaac volviera a Durango.

En medio de esta tragedia, el clamor de justicia persiste. Por un lado, México atraviesa una crisis de desaparecidos, donde son las familias quienes tienen que salir a buscar a sus hijos, enfrentando el olvido institucional.

Por otro, los retos en los procesos de identificación forense en el país, donde muchas personas permanecen en calidad de desconocidas por años, incluso terminando en la fosa común debido a la burocracia.

Hoy, Isaac regresa a Durango, específicamente a la comunidad de Del Carmen y Anexos, donde finalmente descansará cerca de su familia.

Colectivos de búsqueda en Sinaloa: una crisis que no se debe olvidar

El caso de Isaac se suma a una serie de desapariciones en Mazatlán, uno de los principales destinos turísticos de Sinaloa. Colectivos de búsqueda han documentado un incremento en estos hechos, como el caso de los mineros levantados en Concordia, Sinaloa.

Lamentablemente, los nombres se vuelven cifras para las autoridades, pero para las familias no hay palabras suficientes, sólo el amor, la memoria y una promesa pendiente: ni uno más.

