IEPC de Guerrero confronta al INE por fallas en el PREP

El Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero confrontó al Instituto Nacional Electoral (INE) por las fallas que registra el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), a unas horas de que inicien las elecciones 2021 de este 6 de junio.

Nazarín Vargas Armenta, presidente del IEPC estatal, afirmó que la operación del PREP es responsabilidad de las autoridades electorales locales y no del INE, en referencia a la instrucción que dio el instituto que en caso de no funcionar el programa de resultados preliminares, no podrá operar en la elección de este domingo.

Vargas Armenta adelantó que este sábado se realizará una prueba para verificar la efectividad del programa, cuando quedan unas horas para que los votantes acudan a las casillas.

Lo anterior, luego de que Lorenzo Córdova, presidente del INE, dio a conocer que el PREP de Guerrero había tenido fallas, las cuales debían ser subsanadas por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del estado.

Inconsistencias en instalación del PREP de Guerrero se atendieron desde el principio

En un comunicado, el IEPC señaló que “el marco jurídico electoral contempla los siguientes instrumentos para la presentación de resultados en las elecciones 2021: el PREP, los conteos rápidos y los cómputos distritales y el estatal de la elección de gubernatura”.

Explicó que en el caso del PREP a su cargo, ha presentado algunas inconsistencias en su instalación y puesta en operación, las cuales se han atendido de forma exhaustiva, desde el momento en que se detectaron.

Además, para las elecciones 2021, el INE llevará a cabo conteos rápidos, un ejercicio estadístico que permite obtener, a partir de una muestra, las tendencias de votación de los contendientes a la elección de gubernatura, unas horas después de que termine la jornada electoral.

Los conteos rápidos del INE permitirán “a toda la ciudadanía guerrerense contar con un instrumento adicional para conocer los resultados de la referida elección, de manera oportuna”, puntualizó el IEPC.

Recordó que los resultados definitivos de las elecciones 2021 serán obtenidos de los cómputos que, para las elecciones de ayuntamientos y diputaciones se llevarán a cabo el miércoles 9 de junio, y el de la elección de gubernatura, el domingo 13 de junio.

“El IEPC reitera a la ciudadanía guerrerense que nuestra democracia descansa en un marco jurídico electoral robusto, el cual ha permitido construir, en las últimas décadas, una serie de mecanismos que permiten garantizar la equidad en las contiendas electorales y la certeza de sus resultados”, concluyó.

En Guerrero, este domingo 6 de junio, los ciudadanos elegirán gobernador, diputados locales, alcaldes, síndicos, regidores y diputados federales.

