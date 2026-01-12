“Ya basta": La Iglesia Católica confronta la violencia en México

La Iglesia Católica en México ha levantado la voz de manera contundente frente a una realidad que califican de insostenible. Con el peso de 33 mil 945 homicidios y más de 133 mil personas desaparecidas registradas tan solo en 2025, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lanzó un mensaje directo al Estado: es momento de asumir la responsabilidad de construir la paz. Para los líderes religiosos, el país se encuentra en una encrucijada donde ya no basta con sobrevivir, sino que es urgente proponer soluciones reales.

Iglesia Católica exhibe cifras devastadoras

El Secretario General de la CEM, Monseñor Héctor Pérez Villarreal, fue claro al señalar que México no puede seguir tolerando la violencia como algo normal. Las estadísticas presentadas son alarmantes: más de 436 mil robos y una crisis de feminicidios que no cesa. La Iglesia sostiene que el gobierno debe elegir entre seguir administrando el caos o enfrentarlo con propuestas que devuelvan la tranquilidad a las familias mexicanas, quienes hoy viven bajo el temor constante de la inseguridad.

Sacerdotes y seminaristas asesinados en México

La violencia no ha respetado los templos. Jorge Atilano González, director del Diálogo Nacional por la Paz, reveló una cifra dolorosa: desde 1990 hasta la fecha, 80 sacerdotes y seminaristas han sido asesinados en territorio nacional. Esta situación ha generado una profunda preocupación en la comunidad religiosa, que ahora exige que estos casos no queden en el olvido y que se realicen investigaciones serias para alcanzar la justicia, pues afirman que sin justicia, la paz es simplemente inalcanzable.

También la @IglesiaMexico exigió que el Estado asuma su responsabilidad en la construcción de la paz en el país, no como una política sexenal sino como una estrategia permanente.



Llamó a construir un modelo ambicioso de construcción de la paz.



Advirtió que no habrá paz sin…

“No cierren los ojos": El llamado de la Iglesia a gobernantes

Desde la sede del Episcopado, la orden jesuita y los obispos pidieron a las autoridades no ignorar la realidad refugiándose solo en cifras oficiales. Luis Gerardo Moro, Provincial de la Compañía de Jesús, advirtió que quienes gobiernan deben conocer la realidad “de a pie”, la que viven los ciudadanos fuera de los escritorios. Aseguraron que su intención no es crear un conflicto con el gobierno , sino evitar que se cierren los ojos ante una crisis que exige una respuesta inmediata y efectiva.

Guadalajara: El epicentro de la búsqueda de paz

Como una acción concreta, la Iglesia convocó al Segundo Diálogo por la Paz, que se llevará a cabo en Guadalajara del 30 de enero al 1 de febrero de 2026. Este ejercicio busca reunir a diversos sectores de la sociedad para frenar la crisis de violencia que azota al país.

La confianza del clero reside en un trabajo conjunto, donde se escuchen las voces de las víctimas y se trace una ruta que permita sanar el tejido social de un México que, aseguran, ya no puede esperar más.