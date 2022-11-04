Iglesia de Fátima en la colonia Roma sigue con daños por sismo de 2017

El 19 de septiembre de 2017, vecinos de la colonia Roma, captaron el momento en que la Iglesia de Fátima resultó seriamente dañada por el sismo. Desde entonces el inmueble, catalogado por el INBA como una obra artística y cultural, fue cerrado.

Incluso hay un dictamen en donde se advierte que en la edificación de los años 50 se presentan agrietamientos y desplome de elementos estructurales, incluso ya fue catalogado como de Alto Riesgo.

Daños en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima en la colonia Roma

“Ciertamente se siente la presión de los vecinos, principalmente que están aledaños al predio por los riesgos de que pueda caer algún fragmento que dañe sus viviendas o la misma vida de los vecinos y hay la añoranza, la tristeza de no poder ingresar”, aseguró el rector de la Iglesia de Fátima, Eduardo Bello.

Alrededor de 60 vecinos del edificio contiguo a la iglesia de Fátima han mostrado su temor ante un posible derrumbe del templo, incluso ya han tenido que cerrar áreas verdes en donde jugaban sus pequeños ante el riesgo de colapso.

“Durante el temblor tuvimos que cancelar el área de juegos que ahí, desde entonces no se abre y es mucho temor que tenemos, nosotros sacamos 30 costales de escombro y vidrios y todo que se cayeron de la iglesia y cada vez que suena la alarma sísmica, nosotros estamos en peligro de que nos caiga el edificio encima porque esto va a colapsar sino se toman cartas en al asunto", contó Rosaura Diaz.

Autoridades no responden a daños de Iglesia de Fátima

Durante 5 años, los moradores de la calle de Chiapas, han buscado a diversas autoridades para que tomen cartas en el asunto, pero aseguran nadie les ha hecho caso.

“Hemos acudido a la delegación, a SEDUVI, a la PAOT y no pues nada, no tenemos respuesta”, explican.

EN 1985, la iglesia de Fátima ya había sido afectada por el terremoto. En el sismo del 19 de septiembre de 1985, el reciento religioso también se vio severamente dañando pero fue rehabilitado.

Es una construcción que a decir de Eduardo Bello, ya tiene una historia de afectaciones y se ha convertido en una bomba de tiempo para los moradores y transeúntes de la colonia Roma.

“Al tener un elemento estructural, de esas dimensiones y los viviendas aledañas ponen en riesgo la vida, y si hay algo, el valor más importante para el ser humano es el de la misma vida”. indicó.