Más impuestos, menos ingresos: la reforma que ahoga a repartidores y choferes de apps

Así como Mauricio, muchos repartidores y choferes de aplicación están en la zozobra. “Nos dicen una cosa, luego otra, estoy esperando a ver qué me dicen para ver si me conviene seguir trabajando aquí o buscar en otro lado”, dijo Mauricio, repartidor de aplicación.

Les han vendido el cuento de que ahora tendrán seguro social, pero nadie les ha dicho que deberán poner dinero de su bolsillo para eso y más. De entrada un 2.3% de su salario.

Repartidores de app pagarán su propio seguro social

“Hoy en día no pagan seguro social, lo van a tener que pagar, hoy en día no pagan Infonavit, lo van a tener que pagar la parte que les corresponde, hoy en día reciben una comisión de cierta manera donde se pagan ciertos impuestos al ser trabajadores. Todas estas condiciones cambian”, mencionó Raúl Maillard, presidente de la Comisión Laboral Canacintra.

Haga cuentas, también alguien tendrá que pagar el impuesto sobre su nómina. Dependiendo la entidad, así se cobra, en la Ciudad de México va del 3 al 4%.

“En el caso de la Ciudad de México, pagar impuestos sobre la nómina y todas estas condiciones con este nuevo esquema va a haber una nueva forma de contratación”, dijo Raúl Maillard, presidente de la Comisión Laboral Canacintra.

"Esto afectará a uno de cada tres repartidores"



Y sí, a Óscar le preocupa que con la reforma pierdan más dinero del que ganan partiéndose el alma todos los días. “Realmente a mí no me sirve más gastos, más pérdida, porque al final de cuentas es como que tienes que dar algo extra a la semana, al final de cuentas si veo que no me conviene, dejo de trabajar, definitivamente, me dedico otra cosa”, dijo Óscar, operador de aplicación.

Reforma que tendrá millones de pérdidas en sus ingresos

“Yo nunca pedí eso, yo estaba contento con lo que ganaba”, mencionó Mauricio, repartidor de aplicación. Efectivamente, ellos nunca pidieron esa reforma que se estima les generará pérdidas por 12 mil millones de pesos en sus ingresos y todo por un gobierno que solo busca recaudar más dinero para dádivas disfrazadas de programas sociales.