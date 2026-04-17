Víctima de la Iglesia “La Luz del Mundo” explota contra carpetazo de la FGR y expone atrocidades

Naasón Joaquín García es un depredador sexual confeso y sentenciado a más de 16 años de prisión en Estados Unidos; sin embargo, en México, la justicia federal le otorga un manto de impunidad absoluto. Tras siete años de denuncias, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió dar un “carpetazo” definitivo a la investigación contra los líderes de la iglesia La Luz del Mundo.

En entrevista para el foro de Hechos AM, Sharim Guzmán, sobreviviente y esposo de la denunciante principal Sochil Martin, expuso la rabia y frustración de las víctimas ante esta decisión oficial avalada en diciembre pasado.

“Nos hace sentir con mucho coraje y rabia. Es imposible creer que en México el gobierno no lo considere un delincuente. Para Palacio Nacional y para la presidenta, García Luna es un criminal en ambos países, pero curiosamente Naasón Joaquín solo está sentenciado en Estados Unidos y aquí lo protegen de forma total”, reclamó Sharim ante las cámaras.

La relación entre Morena y la Iglesia La Luz del Mundo está en el ojo del huracán⁣

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El caso revive desde 2019, cuando Naasón Joaquín García fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes. Años después, mientras en EU fue condenado, en México se cerraron investigaciones, lo que… pic.twitter.com/5UwmDFLxSk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 16, 2026

Naasón Joaquín García y “La Luz del Mundo": El entramado político y la negativa de la FGR

Las denuncias iniciales se presentaron en junio de 2019 por los delitos de trata de personas, abuso sexual y explotación infantil. A pesar de las pruebas y los testimonios, la FGR determinó el “no ejercicio de la acción penal” pocas semanas después de la llegada de Ernestina Godoy a la institución.

El entrevistado atribuye esta inacción al poder de la secta. “Es muy difícil por todo este entramado político que ellos tienen; saben que existen funcionarios y servidores públicos a su servicio”, advirtió.

De acuerdo con los denunciantes, el argumento jurídico de la autoridad para frenar la investigación es la supuesta inexistencia de delitos. Esta postura ignora por completo el infierno que vivieron mujeres como Sochil Martin, quien desde su infancia sufrió adoctrinamiento, explotación laboral y abuso sexual sistemático.

“Te educan con la idea de que el líder es el máximo ser, sin pecado, y sus deseos son mandatos. Yo no sabía qué era la explotación sexual o laboral; a mí me inculcaron que yo nací para hacerlos felices”, relató Sochil en declaraciones previas.

La Luz del Mundo: FGR da carpetazo a investigación contra Naasón Joaquín y sus cómplices|X.

Los vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación

La protección institucional abarca acusaciones aún más oscuras. A través de un comunicado reciente, las víctimas señalaron que La Luz del Mundo mantiene vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para silenciar a los disidentes.

Sharim reconoció el peligro de hacer públicas estas acusaciones, pero reafirmó su compromiso con la verdad: “Es necesario hacerlo. Por denuncias y testimonios de otras víctimas sabemos que existen estos vínculos con este cártel para buscar y amenazar a personas”.

La lucha legal de los sobrevivientes no termina aquí. Sus asesores jurídicos impugnaron el carpetazo oficial y se preparan para la próxima audiencia programada para finales de este mes de abril. El objetivo es claro: revertir la impunidad, forzar a la Fiscalía a entregar las evidencias ocultas y evitar que esta red criminal continúe sus operaciones ilícitas en territorio nacional.

