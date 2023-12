ImagenES| Fernando Escárcega, su estilo irreverente rompe los cánones de belleza

Fernando Escárcega es fotógrafo, artista visual y gestor cultural, entre sus pasiones está capturar la diversidad y la identidad, mismos aspectos que lo hace en gran medida un artista completo.

Escárcega cuenta que hace 18 años se adentró en el mundo de la fotografía de moda; sin embargo, al no tener la posibilidad de acceder a modelos reales pidió el apoyo de sus amigos y familiares, quienes no dudaron en apoyarlo para sus proyectos.

“Su estilo fotográfico es apreciado por ser audaz e irreverente, desafiando los cánones tradicionales de belleza y estética. Escárcega no solo capta imágenes; su arte refleja una perspectiva única que invita a reconsiderar las normas sociales y estéticas establecidas. Su trabajo respira las calles, la moda, el drama, amor, crítica social

El camino no fue fácil, las primeras fotografías que compartió causaban polémica por parte de personas que no comprendían a dónde quería llegar, mientras que otros admiraban que utilizaba cuerpos no fueran los clásicos del modelaje.

“El incomodar y genera un discurso (...) mi foto tendría que estar y no la pusieron pq era foto de dos hombres.

Participaciones destacadas de Fernando Escárcega

Su participación en el Seminario del Centro de la Imagen en 2010 marcó el inicio de una carrera destacada, que se consolidó al recibir la Beca Jóvenes Creadores del FONCA 2011-2012 con su proyecto “Neza York”. Este proyecto no solo ganó reconocimiento en México, sino que también trascendió fronteras, siendo expuesto en siete países a través de saltandomuros.org.