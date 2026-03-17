¿Habrá bloqueos en carreteras de México? A esta hora inicia el paro nacional de la CNTE este miércoles 18 de marzo; todo lo que debes saber

¡Atención, mexicanos! Maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán un paro nacional de 72 horas este 18 de marzo 2026, en el que tomarán las calles de distintas partes de México, pero ¿a qué hora inician los bloqueos?

Además del paro de tres días, los maestros de CNTE harán una mega marcha en la CDMX, afectando varias zonas de la capital del país.

¿A qué hora inicia el paro nacional de la CNTE?

¡Toma precauciones! El paro nacional de la CNTE comenzará alrededor de las 9:00 horas de este miércoles 18 de marzo 2026 con el inicio de la mega marcha en CDMX, mientras que en otros estados el horario podría variar un poco.

En la Garita de San Ysidro, las movilizaciones darán inició a las 8 de la mañana. Y en algunas zonas de Quintana Roo se realizarán diversos mitin entre las 18:00 y 18:30 horas de este miércoles.

Lista de estados afectados por el paro nacional de la CNTE

La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que los estados afectados por el paro nacional de 72 horas de maestros son los siguientes:



Morelos

Sinaloa

Veracruz

Sonora

Nuevo León

Estado de México

Ciudad de México - Sección 10

- Sección 10 Chiapas - Sección VII y Tuxtla Gutiérrez

- Sección VII y Oaxaca - Sección XXII

- Sección XXII Guerrero - CETEG

- CETEG Hidalgo - Sección XV

- Sección XV Baja California - Tijuana

- Tijuana Yucatán - Oriente y Mérida

- Oriente y Quintana Roo - Tulum, Chunhuhub, Bacalar, Chetumal, Cancún e Islas Mujeres.

Durante el paro nacional de 72 horas, los maestros de la CNTE realizarán diversas actividades como volanteo, brigadeo, marchas, y algunos plantones.

Hasta el momento no se ha confirmado el cierre de carreteras de México; sin embargo, se recomiendan a los usuarios mantenerse atentos durante estos tres días de paro.

¿A qué hora inicia la megamarcha de la CNTE en CDMX este 18 de marzo 2026?

¡Atención, capitalinos! La mega marcha de maestros de la CNTE en la CDMX comenzará a las 9:00 horas en Ángel de la Independencia y terminará en el Zócalo capitalino, por lo que afectará las vialidades principales de la capital del país.

La ruta de la marcha de la CNTE será: Paseo de la Reforma, Av. Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la Calle 5 de Mayo.

Alternativas viales por la megamarcha en CDMX

Si quieres evitar el caos vial provocado por la marcha de maestros en la CDMX, te recomendamos tomar las siguientes alternativas viales:



Cruce de Norte a Sur: Circuito Interior, Eje 1 Oriente, Eje 1 Norte y Av. Insurgentes.

Circuito Interior, Eje 1 Oriente, Eje 1 Norte y Av. Insurgentes. Circular de Oriente a Poniente: Av. Chapultepec, José María Izazaga/Dr. Río de la Loza, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 2 Sur.

Es importante tomar las precauciones necesarias y salir con tiempo, pues además del colapso de las calles, el transporte público también podría verse afectado por la mega marcha de la CNTE.

¿Qué exigen las y los maestros de la CNTE?

Maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigen mejores jubilaciones, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como el regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Además piden mejorar la seguridad para la comunidad escolar.