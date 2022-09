INAI recibió 10 millones de ataques cibernéticos en septiembre de 2021

Ciudad de México. La comisionada del INAI y coordinadora de la Comisión permanente de tecnologías de la información de ese instituto, Norma Julieta del Río Venegas, informó qué tan solo del 20 al 25 de septiembre de 2021 este organismo público sufrió 10 millones de intentos de ataques cibernéticos, sin que se pudiera identificar al agresor.

“Sí hubo intentos de tumbar la plataforma, si hubo intentos de hackearla, nunca lo lograron, pero seria muy iresponsable señalar un culpable pero si fueron intentos de tumbarla pero si, si hubo”, dijo del Río

Dichos ataques, reportó el área de seguridad cibernética de instituto, provinieron de: India 1,347,203; México 1,212, 078, Rusia 550, 523; Holanda 238,943; Irlanda 206, 408; Australia 39, 826 y Vietnam 32,524.

🔎De la denuncia presentada, ante la FGR, por los intentos de ciberataques a la #PNT, el 15 de junio de 2022 el INAI recibió la resolución donde se indicó que "no hubo ningún acceso a los sistemas del INAI, por lo que no hubo alteración de información"#ConferenciaSISAI pic.twitter.com/3RX8NzULJv — Julieta Del Río Venegas (@JulietDelrio) September 12, 2022

Por su parte, Gonzalo Sánchez de Tagle, Director general de asuntos jurídicos del INAI detalló que tras el hecho, el instituto realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República quien determinó la no acción penal por no haberse consolidado ningún daño ni robo o pérdida de información del organismo ni de los ciudadanos.

“La fiscalía resolvió que no se había constituido ninguno de estos elementos del tipo penal, es decir: no hubo modificación destrucción o pérdida de la información, y en ese sentido me parece que lo que habla bien la determinación del no ejercicio de la acción penal es de los sistemas de defensa de la propia plataforma, no se logró el objetivo de que existiera, de generarle un daño a la plataforma” .

INAI denuncia uso de figura de seguridad nacional para negar información

En la misma conferencia de prensa, la comisionada del INAI denunció que existe una resistencia, e incluso abuso, por parte del gobierno federal para no brindar información pública, muestra de ello es que hay 42 reservas para brindar información de este tipo con dicho pretexto, desde el 2015 al 2022, algo que la misma SCJN ha demeritando.

“Si algo no miente en la vida son los datos y los números, los números son fríos y si hay resistencia, no de todos, hay que decirlo también, no de todos, pero en este tema que usted menciona de la seguridad nacional en efecto, por ahí como saben la Suprema corte de justicia nos dió la razón, más sin embargo es necesario que ustedes conozcan que hoy en día al 24 de agosto todavía se reportan 42 recursos en materia de seguridad nacional interpuestos”.

La Comisionada insistió en que el abuso en el uso de la figura de “Seguridad Nacional” para reservar datos públicos se ha dado con mayor frecuencia en las licitaciones de infraestructura pública cómo son el Tren maya, el AIFA, y la refinería de Dos bocas, entre otros, además de la Cofepris.

“Quieren volverlo a empujar por el lado de seguridad nacional y no es seguridad nacional, es información de interés público y así lo marca la letra, es información que ellos consideren resguardar, pero no son todos, hay sujetos obligados qué son muy buenos y hay otros, pero si hay resistencia todavía”, concluyó la funcionaria.