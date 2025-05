Difunden emotiva carta de Miguel, fotógrafo fallecido en parque Bicentenario, la escribió un mes antes del accidente

La familia de Miguel Ángel Hernández, quien perdió la vida mientras trabajaba en la cobertura de un festival en el parque Bocentenario continúa con el dolor tras el fallecimiento del joven de 26 años. Esta vez, como parte de su proceso de duelo, publicaron en Instagram una carta que él escribió el 2 de marzo tras sufrir un accidente y un mes antes de su fallecimiento.

¿Cómo ocurrió el fallecimiento de Miguel Ángel Hernández?

Miguel Ángel Hernández, era un joven fotógrafo que se dedicaba a sacar las mejores tomas de bandas y artistas en conciertos para el medio de música que trabajaba, esa era su pasión. Lamentablemente, el pasado 5 de abril, Miguel estaba trabajando en un festival de música en el Parque Bicentenario, cuando una estructura que era utilizada como punto de encuentro y seguridad le cayó encima.

En ese momento se encontraba junto a su amiga y colega, Berenice Giles Rivera de 28 años. Ambos perdieron la vida debido a las lesiones. Estos jóvenes eran egresados de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Fes Aragón de la UNAM.

Flores y veladoras en memoria de Berenice y Miguel fueron colocadas en la FES Aragón de la #UNAM.



De esta forma estudiantes y maestros hicieron un #homenaje a los dos fotógrafos que este fin de semana perdieron la vida, tras el colapso de una estructura en un festival de… pic.twitter.com/744zGPckcE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 7, 2025

De acuerdo con autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, Protección Civil realizó una inspección del lugar y no estaba planeado colocar dichas estructuras movibles con una base de grúa. Debido a esto, han señalado a los organizadores del evento por negligencia y que terminó con la vida de ambos jóvenes.

¿Qué dice la carta publicada por la familia Hernández?

La familia de Miguel Ángel Hernández tuvo acceso a sus contraseñas del celular y redes sociales. En Instagram publicaron una carta que dejó entre sus notas. La escribió la madruga del 2 de marzo, después de que tuvo un accidente al regresar de un concierto. La familia señala que ese día Miguel tuvo mucho miedo, por lo que decidió expresar su sentimiento y dejar sus contraseñas por si algún día las necesitaban.

#AlMomento | Es la casa de Miguel Angel, joven fotógrafo, que falleció el pasado sábado en un festival de música en el #ParqueBicentenario.



Aquí en la colonia Hank González en #Iztapalapa estará siendo velado durante todo el día de hoy.



Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/9K6G1t9Ok6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 7, 2025

Miguel escribió: “Si me muero o algo que me lleven al pueblo, entero o en cenizas... a mis papás perdón por faltarles al respeto, saben cuánto los amo sin ustedes yo no hubiera sido feliz todo el tiempo que viví... a mi hermana gracias por todo y perdón por no ser lo mejor para ti, sabes cuánto te amo, eres mi héroe, gracias por seguirme en todo, solo contigo lo volvería a hacer...”

La familia compartió este momento íntimo como parte de su duelo, con personas que querían y seguían a Miguel en redes sociales. Aseguran que así esta pesadilla es más llevadera. Por otra parte, siguen alzando la voz para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trabaje para que se haga justicia y señalen a los responsables de la causa de su muerte.