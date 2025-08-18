VIDEO: Auto en llamas: conductor resulta herido en incendio cuanto lo quiso apagar en la Guerrero, CDMX

Un fuerte incendio sorprendió a vecinos y automovilistas en la Colonia Guerrero, en la Ciudad de México (CDMX), cuando un auto comenzó a arder en el cruce de la calle Aldama y Eje 1 Norte.

Se incendia auto en la Guerrero

De acuerdo con los reportes preliminares, las llamas se originó a causa de un posible corto circuito, lo que provocó que la zona del motor quedara completamente reducida a cenizas.

De inmediato, al lugar llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como personal de Protección Civil, quienes lograron sofocar las llamas utilizando espuma retardante para evitar que el fuego se extendiera al resto de la unidad.

Finalmente, el automóvil fue retirado tras quedar inservible por los daños ocasionados, el accidente generó afectaciones vehiculares en la zona y alrededores.

🚨🚒Servicios de emergencia laboran por 🔥incendio de vehículo sobre Juan Aldama y Eje 1 Norte, colonia Buenavista, @AlcCuauhtemocMx.



🔀 Alternativa vial: Av. Insurgentes y Luis D. Colosio.#911CDMX #C5conConfianza#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/9h3IciiPoG — C5 CDMX (@C5_CDMX) August 18, 2025

El incendio dejó al conductor, un hombre de 46 años, lesionado luego de intentar apagar las llamas por sus propios medios .

En el intento, el fuego lo alcanzó y sufrió quemaduras, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Este hecho generó alarma entre los habitantes de la zona, quienes presenciaron cómo en cuestión de minutos el vehículo quedó consumido por el fuego. La rápida intervención de los cuerpos de emergencia evitó que el siniestro tuviera consecuencias mayores.

Camión de transporte público en llamas

Esa misma tarde, otro incendio movilizó a los cuerpos de emergencia en la alcaldía Cuauhtémoc. En esta ocasión, un camión de transporte público se incendió en la colonia Centro, en la intersección de la calle 20 de Noviembre y Callejón Flamencos.

Bomberos de la CDMX acudieron para controlar el siniestro, logrando sofocar las llamas sin que se registraran personas lesionadas, ya que los pasajeros y el conductor lograron salir por la parte de adelante, antes de que las llamas alcanzara a cubrir todo el camión.

🚨🚒Servicios de emergencia laboran por 🔥incendio de vehículo sobre 20 de Noviembre y callejón de Flamencos, colonia Centro, @AlcCuauhtemocMx.



🔀 Alternativa vial: Isabel La Católica.#911CDMX #C5conConfianza#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/7OX9CMAVhe — C5 CDMX (@C5_CDMX) August 17, 2025