Tragedia en Puebla: Ataque armado e incendio en bar Lacoss deja cinco muertos; fallecen bailarinas y meseros

Un ataque directo contra el bar 'La Coss', ubicado en la colonia Popular Coatepec, en Puebla capital, terminó en tragedia durante la madrugada de este martes 18 de noviembre. Lo que comenzó como un reporte de incendio se convirtió rápidamente en una operación de emergencia que reveló la dimensión del caótico hecho: cinco personas murieron intoxicadas por monóxido de carbono y nueve más fueron rescatadas con vida.

De acuerdo con los primeros informes, el incidente ocurrió alrededor de las 03:30 horas, cuando sujetos armados arribaron a bordo de una motocicleta y, según testigos, portaban garrafas con gasolina.

Los agresores habrían incendiado una camioneta blanca y parte del establecimiento antes de realizar detonaciones de arma de fuego para intimidar a los empleados.

La Secretaría de Seguridad de Puebla confirmó que las víctimas mortales, tres bailarinas y dos meseros, quedaron atrapadas al intentar resguardarse dentro del bar.

Bomberos rescataron a nueve sobrevivientes tras ataque en bar de Puebla

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, en coordinación con Protección Civil municipal, llegaron de inmediato a la zona y trabajaron para sofocar las llamas tanto del vehículo como del inmueble. Entre el humo y el caos, lograron rescatar a nueve personas con signos de intoxicación, quienes fueron atendidas por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

Fiscalía de Puebla investiga el ataque; peritos analizan evidencias

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer el ataque, considerado hasta el momento como un hecho directo y premeditado. Peritos y agentes ministeriales recabaron casquillos, restos de combustible y testimonios que permitirán avanzar en las líneas de investigación.

Los cuerpos de las cinco personas fallecidas fueron trasladados al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia correspondiente.

Aunque de manera extraoficial se señala que el incendio fue provocado, las autoridades estatales han pedido esperar los resultados de la investigación para confirmar el móvil del ataque.