5 jóvenes mueren tras voraz incendio en edificio de Cataluña, España

Un incendio en un edificio de departamentos en Cataluña dejó cinco jóvenes muertos. El siniestro ocurrió en un cuarto de almacén en un edificio de cinco pisos en Manlleu, una ciudad de 21 mil habitantes en el área norte de Barcelona.

La investigación de los Mossos d'Esquadra sobre las causas del siniestro

Los bomberos informaron que las víctimas no pudieron escapar del área de almacén, por razones que aún no están claras. La policía catalana, conocida como los Mossos d'Esquadra, inició una investigación para saber las causas del incendio.

La identificación de las víctimas no terminará hasta el jueves 19 de febrero de 2026, ya que algunos de los cuerpos están carbonizados.

¿Quiénes eran los jóvenes fallecidos en el incendio de Cataluña?

Entre los fallecidos hay un joven de 14 años, dos de 15, uno de 16 y otro de entre 17 y 18 años. Tres de ellos estudiaban en el Instituto Antoni Pous y otros dos en el Institut del Ter, ambos planteles de escuela secundaria ubicados en Manlleu.

Un edificio no apto para vivienda: el punto de encuentro de los adolescentes

Los Mossos d’Esquadra señalan que el edificio no estaba habilitado para ser vivienda, sino que era empleado por los jóvenes como un punto de encuentro.

L’Ajuntament decretarà 3 dies de dol i les banderes onejaran a mig pal en senyal de respecte i record a les víctimes.



Convoquem 1 minut de silenci en record a les víctimes

🗓️ 17 de febrer

🕒 19h.

📍 davant l’Ajuntament de Manlleu — Ajuntament Manlleu (@ajManlleu) February 17, 2026

Algunos vecinos señalan que la puerta del edificio estaba abierta, lo que facilitaba que jóvenes de la región entraran para subir a la azotea para pasar el rato.

El ayuntamiento de Manlleu decretó tres días de luto oficial y llamó a un minuto de silencio como señal de respeto hacia las familias de los jóvenes fallecidos.

