Alerta ferroviaria en España: tren choca contra una grúa; cuarto accidente en una semana

La seguridad ferroviaria en España vuelve a estar en el centro del debate público después de un nuevo accidente ferroviario . Un tren de cercanías chocó contra una grúa en el sureste del país, cerca de la ciudad portuaria de Cartagena, en la Región de Murcia.

Este nuevo accidente de tren en España dejó cuatro personas con heridas leves, según confirmaron servicios de emergencia regionales, además de que se convirtió en el cuarto siniestro ferroviario en menos de una semana.

🔴 ÚLTIMA HORA ( Actualización): Un herido leve en un tren de pasajeros de vía estrecha tras golpear una grúa un vagón en Alumbres @DelegGobMurcia

La línea de ferrocarril es la de FEVE que une Cartagena con Los Nietos y el siniestro se ha producido por causas desconocidas

En el… pic.twitter.com/i8nVOqqhZv — Onda Regional (@ORMurcia) January 22, 2026

De acuerdo con las autoridades, las primeras llamadas de auxilio se recibieron poco después del mediodía de este jueves 22 de enero de 2026. Un portavoz de emergencias precisó que el tren no volcó ni descarriló, lo que evitó consecuencias más graves para los pasajeros.

¿Qué provocó el choque entre el tren y la grúa en Murcia?

Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria en España, informó que el tráfico en la línea se interrumpió por la “intrusión en el gálibo de la infraestructura por una grúa que no pertenece a la operación ferroviaria”, es decir, un vehículo ajeno que invadió el espacio de seguridad de la vía. La empresa no ofreció mayores detalles acerca de cómo ocurrió la invasión, pero horas después confirmó que el servicio fue restablecido.}

Línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos: Se encuentra interrumpida la circulación por la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria. — INFOAdif (@InfoAdif) January 22, 2026

Una semana marcada por accidentes ferroviarios en España

Este nuevo choque de tren ocurre mientras España aún se recupera de una de las peores tragedias ferroviarias recientes; cabe recordar que el pasado domingo, un choque de trenes de alta velocidad en Andalucía dejó al menos 43 personas fallecidas, según cifras oficiales.

Dos días después, un tren de cercanías descarriló cerca de Barcelona, luego de la caída de un muro de contención provocada por fuertes lluvias, lo que causó la muerte del conductor y dejó cuatro pasajeros gravemente heridos. Ese mismo martes 20 de enero de 2026, se reportó otro choque en Cataluña, aumentando la preocupación por el estado de la red ferroviaria en España.

Sindicatos y seguridad ferroviaria: el debate se intensifica

Después de los recientes accidentes de tren en España, el principal sindicato de conductores de trenes convocó una huelga nacional para exigir mayores garantías de seguridad y una revisión de los protocolos operativos. Expertos en transporte señalan que, aunque las causas de cada accidente son distintas, la frecuencia de los incidentes ha generado inquietud entre usuarios y trabajadores del sector.