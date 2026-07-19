¡La última y nos vamos! A esta hora iniciará el Fan Fest del Zócalo CDMX para el España vs. Argentina; accesos y horarios

¡No te pierdas el último partido del Mundial 2026! Si planeas asistir al Fan Fest del Zócalo CDMX para disfrutar del encuentro entre España vs. Argentina, es importante conocer los horarios clave y puntos de acceso para ingresar al evento; te compartimos todo lo que necesitas saber.

El El Fan Fest del Zócalo y de otras zonas del CDMX estarán disponible hasta este domingo 19 de julio 2026 con la clausura de la Copa del Mundo.

¿A qué hora inicia el Fan Fest del Zócalo CDMX para el España vs. Argentina?

Las actividades del Fan Fest del Zócalo CDMX iniciará alrededor de las 10:30 de la mañana de este domingo 19 de julio 2026, con la apertura de los accesos peatonales al evento deportivo.

Por otro lado, la transmisión del partido entre España y Argentina en el Fan Fest del Zócalo CDMX comenzará un poco antes de las 13:00 horas.

Se viene el gran cierre del #FIFAFanFestival

La final en nuestra pantalla y el mejor ambiente de todos. 🇦🇷🇪🇸



¡Te esperamos para cerrar de forma épica!



𝗛𝗼𝘀𝘁 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼: 𝗘𝗹 𝗮𝗹𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 #Somos26… pic.twitter.com/380T22ql6l — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) July 19, 2026

Accesos para ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX HOY

¡No te pierdas! Para ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX y poder disfrutar de todos los partidos del Mundial 2026, se han implementado un operativo de seguridad y control de accesos, pero ¿por dónde entro al evento mundialista?

Accesos peatonales al Fan Fest del Zócalo CDMX:

Avenida 20 de Noviembre: El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga.

El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga. Avenida Pino Suárez: Habilitado para quienes se aproximen por la zona sur-oriente del Centro Histórico.

Recordemos que el acceso a la plancha es completamente gratuito; sin embargo, la entrada es controlada por algunos filtros de seguridad.

¿En qué otra zona de la CDMX habrá pantallas gigantes para ver el último partido del Mundial 2026?

Además del famoso Fan Fest del Zócalo, la Ciudad de México cuenta con algunas pantallas gigantes ubicadas en distintos puntos de la capital para disfrutar del partido España vs. Argentina.



Parque La Bombilla, en la alcaldía Álvaro Obregón

Parque Tezozómoc, alcaldía Azcapotzalco

Campos Revolución, alcaldía Gustavo A. Madero

Utopía Meyehualco, alcaldía Iztapalapa

Unidad Independencia, alcaldía Magdalena Contreras

Deportivo Xochimilco

Si quieres asistir a este evento deportivo, se recomienda a las y los aficionados llegar con anticipación, ya que el cupo suele ser limitado.